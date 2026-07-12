Lluvias débiles y temperaturas a la baja marcan el pronóstico para Canarias este domingo

Canarias afronta este domingo con un predominio de los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles en las islas occidentales y en algunas zonas del interior, en una jornada en la que las temperaturas continuarán dando un respiro tras el intenso episodio de calor de los últimos días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros apenas experimentarán variaciones, aunque en numerosos puntos las máximas serán ligeramente inferiores a las registradas durante la semana. El viento continuará soplando flojo a moderado del nordeste, acompañado de brisas en buena parte de las costas del sur y del oeste.

En el litoral, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 4, con algunos intervalos de mayor intensidad en las islas de mayor relieve. La mar estará entre marejadilla y marejada y, durante la noche, comenzará a notarse la llegada de mar de fondo del noroeste con olas que podrán alcanzar los dos metros.

Estas son las previsiones por islas para este domingo:

LANZAROTE

Predominarán los intervalos nubosos durante la madrugada, aunque el cielo tenderá a despejarse conforme avance la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento flojo a moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 / 27

FUERTEVENTURA

La nubosidad será más abundante durante las primeras horas, con apertura de claros a partir de la mañana. Temperaturas con escasas variaciones, salvo un ligero descenso de las máximas. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 / 25

GRAN CANARIA

En el norte se esperan intervalos nubosos que tenderán a abrir claros desde el mediodía, aunque volverán a aumentar al final de la jornada. No se descartan lluvias débiles durante la madrugada en el norte y en zonas del interior. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en medianías septentrionales. Podrían alcanzarse localmente los 30 grados en las medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste, con brisas en la costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 / 25

TENERIFE

Las cumbres centrales permanecerán poco nubosas, mientras que en el resto de la isla dominarán los intervalos nubosos, con tendencia a despejarse en la costa durante la mañana. Existe baja probabilidad de lluvias débiles en el nordeste durante la madrugada y en zonas interiores por la tarde. Temperaturas con pocas variaciones o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte, con brisas en la costa oeste y componente oeste moderado en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 / 28

LA GOMERA

El norte permanecerá nuboso durante buena parte de la mañana, mientras que en el resto de la isla alternarán los intervalos nubosos con amplios claros desde el mediodía. No se descartan lluvias débiles en el norte y en zonas de interior a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 / 25

LA PALMA

Los intervalos nubosos serán predominantes, aumentando en zonas de interior durante las horas centrales antes de remitir al final del día. Existe baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y en áreas interiores. Las mínimas descenderán ligeramente y las máximas apenas variarán. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 / 22

EL HIERRO

Se esperan intervalos nubosos durante buena parte de la jornada, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en zonas del interior. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en la costa sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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