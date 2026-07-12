Las playas con bandera negra de Canarias: cuatro destinos señalados en rojo por Ecologistas en Acción

Canarias ha vuelto a aparecer en el informe anual de Banderas Negras elaborado por Ecologistas en Acción. En su edición de 2026, la organización no ha dudado en señalar cuatro puntos del archipiélago por considerar que presentan graves problemas de contaminación o de mala gestión ambiental.

No obstante, recibir una Bandera Negra no significa que el baño esté prohibido ni que exista riesgo sanitario para los usuarios. Lo que sí supone es una llamada de atención sobre el estado ambiental de estos espacios y sobre la necesidad de actuar para frenar su deterioro.

El Puertito de Adeje, el caso más polémico del litoral canario

Una vez más, el sur de Tenerife vuelve a concentrar uno de los principales focos de preocupación ambiental del archipiélago. La construcción del complejo turístico Cuna del Alma, una urbanización de lujo de 3.600 plazas, ha provocado que la organización ecologista conceda la Bandera Negra al Puertito de Adeje.

Costa Adeje, en Tenerife. / Ana Jacob

Ecologistas en Acción denuncia que las obras se reanudaron en noviembre de 2024 pese a no contar, según sostiene el informe, con la correspondiente evaluación de impacto ambiental. El organismo también denuncia daños sobre el patrimonio geológico y distintas especies protegidas de flora y fauna.

Las Teresitas, señalada por contaminación y mala gestión

La provincia de Santa Cruz de Tenerife también recibe una segunda Bandera Negra, en esta ocasión por problemas de contaminación y de gestión ambiental.

Playa de las Teresitas / Turismo Gran Canaria

El informe recuerda, además, que el Puertito de Adeje acumula ya tres años consecutivos recibiendo este distintivo, lo que, a juicio de la organización, demuestra la falta de soluciones efectivas.

La costa de Telde, marcada por la acuicultura industrial

En Gran Canaria, el foco se sitúa sobre el litoral de Telde. En este caso, los episodios relacionados con las jaulas de acuicultura dedicadas a la producción de lubinas han llevado a conceder esta distinción negativa a la costa teldense.

Imagen de las jaulas marinas ubicadas en la playa de Melenara. / Andrés Cruz

La organización considera que la mortandad masiva de peces registrada en octubre de 2025, que obligó a cerrar playas como Melenara y Salinetas y afectó a gran parte de la costa del municipio, pone de manifiesto un problema estructural derivado del actual modelo de acuicultura industrial.

Arrecife y el crecimiento del turismo de cruceros

Lanzarote obtiene la segunda Bandera Negra de la provincia de Las Palmas debido al aumento masivo del turismo de cruceros.

El puerto de Arrecife recibe una bandera negra por la masificación de cruceros / La Provincia

Según el informe, la isla ha pasado de recibir unos 150.000 cruceristas en 2021 a una previsión cercana a los 700.000 visitantes en 2026. Esta presión turística está provocando problemas de masificación y saturación de infraestructuras, como las colas en el Parque Nacional de Timanfaya, el colapso de los servicios públicos y la escasez de taxis durante las jornadas de mayor afluencia.

¿Qué significa que una playa tenga Bandera Negra?

A diferencia de la Bandera Azul, que certifica la calidad del agua y los servicios de un arenal, la Bandera Negra es un distintivo elaborado por Ecologistas en Acción para denunciar situaciones de contaminación o de mala gestión ambiental. Por ello, una playa puede aparecer en este informe y seguir siendo apta para el baño, ya que no se trata de una alerta sanitaria ni de una prohibición oficial, sino de una herramienta de denuncia ambiental.

Desde 2005, la organización concede dos Banderas Negras por cada provincia con litoral: una por contaminación y otra por mala gestión ambiental. En el caso de Canarias, al contar con dos provincias, el archipiélago recibe cuatro señalamientos cada año.

En definitiva, el informe de 2026 pone el foco en la restauración de la naturaleza y coincide con un momento clave para España, que deberá presentar antes del 1 de septiembre de 2026 su Plan Nacional de Restauración ante la Comisión Europea.