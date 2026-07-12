Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

A falta de un año para las elecciones municipales de 2027, cabe recordar como se ha transformado el panorama político en las islas. El mapa político actual de Canarias no es precisamente el que dibujaron las urnas el 28 de mayo de 2023. Desde el comienzo del mandato, hace tres años, 14 de los 88 ayuntamientos de Archipiélago han cambiado de alcalde, ya sea como consecuencias de mociones de censura, relevos, pactos tripartidos o renuncias derivadas de acuerdos políticos o nombramientos institucionales.

La mayoría de los municipios mantienen al regidor que tomó posesión en 2023, sin embargo, casi el 16% de las corporaciones tienen un alcalde distinto al que comenzó la legislatura. En la mayoría de los casos, además, el cambio no ha sido consecuencia de una convocatoria electoral, sino de movimientos políticos producidos durante el mandato.

Las mociones de censura han sido el principal motivo de los relevos. Tenerife concentra tres de estos casos. En Granadilla de Abona, la socialista Jennifer Miranda perdió la Alcaldía tras prosperar una moción impulsada por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, que situó a José Domingo Regalado al frente del Ayuntamiento. Una situación similar se produjo en Puerto de la Cruz, donde el popular Leopoldo Afonso sustituyó al socialista Marco González, y en Güímar, donde la ruptura del gobierno municipal desembocó en una moción de censura que llevó a Carmen Luisa Castro a la Alcaldía.

Por otro lado, en Gran Canaria, las mociones también alteraron el equilibrio político en varios municipios. Valsequillo cambió de alcalde tras la salida de Francisco Atta y la elección de su primo, José Carlos Hernández Atta. Agaete recuperó la Alcaldía para el Partido Popular con María del Carmen Rosario. Del mismo modo, Santa María de Guía vivió un relevo con la llegada del socialista Alfredo Gonçalves y el municipio Vega de San Mateo cambió de regidora tras prosperar una moción que situó a Davinia Falcón al frente del Ayuntamiento arrebatándole el puesto a Alexis Ramos dirigente de Unión Veguera (UVE).

Sin embargo, no todos los cambios que se produjeron en las alcaldías de los ayuntamientos responden a crisis de gobierno. En varios municipios, se produjeron relevos previstos desde el comienzo del mandato como parte de los cuerdos que permitieron formar mayorías. Arico es unos de los casos, dónde el pacto entre el PSOE y PP permitió a la socialista Olivia Delgado gobernar durante los dos años y el resto del tiempo ceder el cargo al popular Andrés Martínez. Así mismo, en Puerto del Rosario, el acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria también incluía un cambio a mitad del mandato, como en Teror, donde el relevo respondía al pacto de gobierno suscrito en 2023 y La Aldea de San Nicolás, donde el denominado Pacto de Cuermeja que establecía la alternancia de Víctor Hernández (PP) y Pedro Suárez (NC).

A estos casos se suman dos situaciones singulares. En Arrecife, la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, renunció a la Alcaldía del municipio apenas unos días después de haber tomado posesión del cargo para convertirse en la presidenta del Parlamento de Canarias, siendo sustituida por Jonathan de León. En Tazacorte, por su parte, el relevo se produjo en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por PSOE, PP y Coalición Canaria, que contemplaba una alternancia en la Alcaldía y permitió que David Ruiz de Coalición Canaria asumiera el bastón de mando en julio de 2025.

Tenerife y Gran Canaria concentran la mayoría de los casos

Por islas, Gran Canaria es la que registra un mayor número de relevos, con seis municipios, dónde ha cambiado el alcalde durante el mandato, lo que representa el 42,9%, seguida de Tenerife, con cuatro, el 28,6%. Entre ambas islas concentran 10 de los 14 relevos registrados en Canarias, es decir, el 71,4% de todos los cambios de alcaldía producidos desde las elecciones municipales de 2023. Fuerteventura suma dos casos, mientras que Lanzarote y La Palma registran tan solo uno cada una. En La Gomera y El Hierro, en este aspecto, se convierten en los territorios con mayor estabilidad política interna en comparación con el resto del archipiélago, ya que no se han producido cambios en las alcaldías desde la constitución en las elecciones locales en junio de 2023.

La radiografía del mandato refleja que las alcaldías canarias han estado marcadas por una combinación de estabilidad e importantes movimientos políticos. Mientras tres de cada cuatro municipios han mantenido intacto el liderazgo con el que comenzaron la legislatura, las mociones de censura, por otro lado, se han convertido en un instrumento decisivo para modificar gobiernos locales dado que 8 de los 14 casos, es decir, el 57,1% de los escenarios se dieron a través de esta vía. Igualmente, los pactos de alternancia como los relevos previstos jugaron un papel fundamental, puesto que algunos cambios de alcalde estaban previstos desde el primer día siendo estos el 35,7% casos.

El PSOE el partido más afectado por las mociones

El partido socialista ha sido la agrupación que se ha visto más afectado por este mecanismo. Tres de las ocho mociones de censura que prosperaron se dieron contra alcaldes socialistas, en Granadilla de Abona, Güimar y Puerto de la Cruz, representando entonces, el 37,5% del total. Mientras que las otras tres afectaron a alcaldes de formaciones locales o independientes como Valsequillo a ASBA (ahora formación adjunta a Primero Canarias), Vega de San Mateo a Unión Veguera (UVE) y Antigua a Alternativa por Antigua (AlxAn), en Santa María de Guía a Juntos por Guía y Agaete a Bloque Nacionalista Rural – Nueva Canarias (BNR-NC).

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