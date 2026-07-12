Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.333 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Tres heridos en Catar Al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas este domingo por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán esta noche en Catar, país mediador entre Washington y Teherán. El Ministerio del Interior catarí confirmó en un comunicado este balance de heridos, que están siendo atendidos, sin dar más detalles sobre su estado actual.

Científicos hallan un volcán de lodo frente a Trinidad formado por los sismos de Venezuela Un volcán de lodo ha aparecido frente a la costa sur de Trinidad, formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla. Elevándose unos 4 metros sobre el fondo marino, el volcán está compuesto principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.

De la Espriella aclara que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela" El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela", luego de que el Gobierno de ese país respondiera a unas declaraciones suyas sobre la reconstrucción necesaria tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. "En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", manifestó en un comunicado la oficina de prensa de De la Espriella, que asumirá como presidente el próximo 7 de agosto.

Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para afectados por terremotos Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Venezuela dice que hay 315 cuerpos sin reconocer y justifica no dar cifra de desaparecidos El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones". "Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (…) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 215 hasta los 4.333 Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa. Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días. La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

Gobierno venezolano reafirma que es su competencia exclusiva la reconstrucción tras sismos El Gobierno venezolano reafirmó que es su competencia "exclusiva" planificar y liderar la reconstrucción tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, y que ya "ha activado" a sus empresas públicas, industria nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso. La Cancillería venezolana reaccionó de esta forma y "con extrañeza" a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que este viernes en un acto público aseguró que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica".

Críticas a De la Espriella El Gobierno de Venezuela ha declarado este sábado su consternación ante la intención del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de asumir las tareas de reconstrucción por el doble seísmo que arrasó La Guaira el pasado 24 de junio y ha dejado hasta el momento unos 4.100 muertos confirmados.

219 muertos más Venezuela sumó este viernes otros 219 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 heridos, según el balance oficial.