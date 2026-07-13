La Aemet avisa de un lunes más estable en Canarias tras los días de calor intenso

Canarias arranca este lunes con un tiempo más estable tras los últimos días de calor intenso en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las islas, con temperaturas que apenas registrarán cambios.

Los intervalos nubosos se concentrarán principalmente en el norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día. En el resto del archipiélago predominarán los claros y el ambiente será más suave que el registrado durante el reciente episodio de altas temperaturas.

En Gran Canaria, el norte tendrá algunos intervalos nubosos al inicio y al final de la jornada, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán estables en la costa y las máximas podrán subir ligeramente en medianías e interior.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste, con mayor intensidad en algunos tramos del litoral de las islas montañosas. En cumbres predominará el viento flojo de componente oeste.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 4, con intervalos de fuerza 5 en las islas montañosas. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste, con olas de entre uno y dos metros.

Gran Canaria

El norte de Gran Canaria amanecerá con intervalos nubosos, que volverán a aparecer a últimas horas. En las costas del suroeste también podrán darse algunas nubes durante la madrugada.

En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas apenas cambiarán en la costa, mientras que en medianías e interior las máximas subirán ligeramente y las mínimas tenderán a bajar.

El viento del nordeste será más intenso en los litorales del noroeste y sureste.

Temperaturas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 22 / 26 grados

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas apenas registrarán cambios. El viento será flojo de componente norte y se intensificará hasta moderado durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 22 / 27 grados

Fuerteventura

La jornada estará marcada por el predominio del sol, con algunos intervalos nubosos al inicio y al final del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, salvo un ligero ascenso de las máximas en zonas del interior. El viento soplará flojo a moderado del norte.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 21 / 27 grados

Tenerife

En Tenerife se esperan intervalos nubosos en el norte y en algunos tramos costeros durante las primeras y últimas horas del día.

En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con alguna nube de evolución en zonas de interior por la tarde. Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, con máximas algo más altas en el interior.

El viento será flojo del nordeste, moderado en las costas del sureste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 19 / 27 grados

La Gomera

La Gomera tendrá un lunes estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas y en el suroeste por la tarde.

Las temperaturas apenas cambiarán. El viento del nordeste soplará con mayor intensidad en los extremos este y noroeste.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 26 grados

La Palma

En La Palma predominarán los intervalos nubosos, especialmente durante la primera mitad del día, cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.

A medida que avance la jornada, la nubosidad será menos compacta. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, con viento flojo del nordeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 18 / 24 grados

El Hierro

En El Hierro, los intervalos nubosos tenderán a desaparecer a partir del mediodía, dando paso a cielos poco nubosos.

Durante la tarde podrían aparecer algunas nubes de evolución en el interior. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o descenderán ligeramente. El viento será flojo del nordeste.

Temperaturas previstas:

Noticias relacionadas

Valverde: 15 / 22 grados