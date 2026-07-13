La Aemet pronostica intervalos nubosos y ligero ascenso de temperaturas este martes en Canarias
La previsión apunta a un aumento del calor en zonas interiores y vientos moderados del nordeste en la mayor parte del Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias intervalos nubosos, temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, sin cambios en costas, y viento moderado del nordeste.
Habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas en las vertientes norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, y tenderá a poco nuboso en el resto del día y zonas, con algún intervalo en el interior de la provincia occidental por la tarde.
En cumbres, el viento será flojo con predominio del suroeste, salvo en altas cumbres de Tenerife donde será fuerte con alguna racha muy fuerte, informa Efe.
En el mar, la Aemet prevé vientos del este o noreste de fuerza 3 o 4, rizada o marejadilla, aumentando a marejadilla o marejada y mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros.
Estas son las predicciones por islas para este martes:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado con intervalos de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 20 26
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado con intervalos de madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en la vertiente oeste. Viento entre flojo y moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 21 26
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día, y en el suroeste durante la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en el interior. Viento moderado del nordeste, más intenso en costas del noroeste y sureste. En cumbres, viento flojo con predominio del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
TENERIFE
Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas, y en el resto de zonas costeras durante la mañana. En el resto, poco nuboso, con algún intervalo a partir de mediodía en el interior. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior, que podrá ser moderado en el caso de las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en costas del este. En cumbres, viento flojo con predominio del suroeste, salvo en altas cumbres que será fuerte con rachas muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 20 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con algún intervalo en el suroeste a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior que será más acusado en el caso de las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste, algo más intenso en los extremos este y noroeste. En zonas altas, viento flojo de dirección variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 20 27
LA PALMA
Intervalos nubosos en general con apertura de amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior, que será más acusado en el caso de las máximas. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde. En cumbres, viento flojo de dirección variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 24
EL HIERRO
Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con algún intervalo en el interior a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior. Viento flojo del nordeste. En zonas altas, flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 15 23
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