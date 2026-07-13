Canarias abordará las nuevas prioridades del Fdcan con los municipios

El Gobierno de Canarias se reunirá este martes en Tenerife con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para abordar las líneas del marco presupuestario del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el decenio 2026-2036 y fijar las nuevas prioridades de las inversiones, tal y como pidieron las corporaciones locales en mayo.

El encuentro entre el Ejecutivo autonómico y el comité ejecutivo de la Fecam, que tendrá lugar en la sede de Presidencia del Gobierno canario, tiene como objetivo realizar un análisis del Fdcan de cara a los próximos diez años. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, resaltó esta mañana -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno- que el Fdcan invirtió en la última década 2.619 millones de euros en las administraciones públicas canarias, generando un impacto en la economía de 4.504 millones de euros y 47.278 empleos.

"Un buen instrumento"

"Sin duda, un buen instrumento", señaló Cabello. El Gobierno de Canarias se propone reformular y abordar la inversión de los próximos diez años. El Consejo de Gobierno también informó que el próximo jueves, 23 de julio, habrá una conferencia de presidentes insulares que servirá para "validar" esas nuevas prioridades del Fdcan. El objetivo es orientar la renovación del proyecto a dos nuevas prioridades: vivienda e infraestructuras sociosanitarias. Y hacerlo movilizando, al menos esos casi 2.700 millones de euros.

Durante la rueda de prensa, el portavoz puso el foco en el consenso, la coordinación y en los objetivos claros que parece tener Canarias y que, según Cabello, "siguen marcando la diferencia entre el ruido y la bronca política del conjunto del Estado español". El Gobierno de Canarias pretende que durante la próxima semana se fije un nuevo pacto de la Fdcan con las prioridades de vivienda e infraestructuras sociosanitarias y, además, cuente con la máxima coordinación con los cabildos y ayuntamientos para intentar movilizar o generar un impacto por encima de los 4.500 millones de euros.