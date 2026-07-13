Canarias aprueba el decreto que regula la certificación digital de su profesorado

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, el decreto por el que la comunidad autónoma regula los procedimientos para la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, permitiendo así unificar criterios en las islas y que las acreditaciones obtenidas por el profesorado canario tengan validez en todo el territorio nacional.

De esta forma, el Gobierno de Canarias culmina la tramitación del decreto y cumple lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación que establece la obligación de las administraciones educativas de promover el uso pedagógico de las tecnologías en el aula y de desarrollar marcos de referencia sobre competencia digital docente. Tras la actualización, en 2022, del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD), el Ejecutivo regional completa así su desarrollo reglamentario a nivel autonómico para alinear el sistema educativo canario con el marco estatal.

El decreto, impulsado por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, fija un marco homogéneo para el reconocimiento de los distintos niveles de progresión —del A1 al C2— y establece las vías mediante las cuales el profesorado podrá acreditar su competencia digital, mediante formación específica o a partir de la evaluación de su práctica profesional y la validación de méritos.

En este contexto, el número de certificaciones en Canarias supera ya las 29.000, con 27.027 docentes de la red pública que han acreditado la competencia digital y otros 2.031 pertenecientes a centros concertados del archipiélago.

El establecimiento de esta normativa proporciona al sistema un marco de mayor seguridad jurídica y reconoce tanto el esfuerzo formativo como la experiencia de los docentes canarios en el proceso de transformación digital. Además, el nuevo marco regulador refuerza la apuesta por un uso responsable, seguro y pedagógicamente eficaz de la tecnología en los centros educativos, poniendo el foco no solo en la capacitación técnica del profesorado, sino también en el bienestar digital del alumnado y en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como parte de una de las prioridades estratégicas del área que dirige Poli Suárez.

Con la aprobación de este decreto, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes consolida un nuevo paso en la modernización del sistema educativo canario, afianzando un modelo alineado con los estándares estatales y europeos y orientado a reforzar la competencia profesional de los equipos docentes en el entorno digital.