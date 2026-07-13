'Canarias saludable', galardonado con el premio nacional Empiria a la mejor iniciativa de Educación para la Salud

El jurado de los premios Empiria ha elegido al proyecto Canarias saludable, impulsado por la Dirección General de Salud Pública, en la Categoría Mejor iniciativa de educación para la salud. Este proyecto galardonado ofrece información oficial y basada en la evidencia científica sobre alimentación saludable, vacunación, actividad física, prevención de adicciones, protección frente a riesgos ambientales y otros temas de salud pública, utilizando un lenguaje claro, formatos visuales y una identidad de marca cercana.

La segunda edición de los premios nacionales Empiria de Komoda News, que cuentan con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), dio a conocer el pasado viernes a los ganadores de una edición en la que se han duplicado el número de candidaturas presentadas, todas ellas con un altísimo nivel de excelencia y calidad.

El jurado ha concedido los galardones a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, al Consejo General de Enfermería, a la Dirección General de Salud Pública de Canarias y al servicio de salud de Castilla-La Mancha. También se ha otorgado un primer accésit al Hospital de Alcalá de Henares. El Premio Especial del Jurado ha sido para Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en reconocimiento a las casi cuatro décadas de trayectoria poniendo en valor la calidad de alimentos producidos y elaborados en España, así como por prestigiar el sistema agroalimentario español y fomentar su sostenibilidad.

Canarias Saludable, mejor iniciativa de Educación para la Salud

El proyecto premiado Canarias Saludable tiene como objetivo llegar a la población de manera sencilla y clara, facilitando la construcción de una comunidad sana, saludable y segura. El canal facilita la comunicación directa entre los técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que proponen y supervisan los contenidos, y la ciudadanía, que responde, pregunta y redifunde en su entorno.

Canarias Saludable desarrolla su labor de comunicación gracias a una identidad visual muy reconocible y luminosa, una estrategia adaptada a redes sociales, y una página web que actúa como centro donde se localiza con facilidad toda la información, y desde la que puede también descargarse para fines educativos o institucionales. Gracias al uso de contenidos visuales, un lenguaje cercano y formatos adaptados a cada canal, se logra transmitir la información de forma clara, accesible y atractiva.

Desde 2014 la marca Canarias Saludable, autorizada por el Gobierno de Canarias como submarca del SCS para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, se ha consolidado como una identidad de marca reconocible y coherente basada en el uso de colores corporativos, un formato de contenido limpio y legible y una familia de avatares presentes en las publicaciones. Su estrategia de comunicación se articula en dos ejes, adaptando los contenidos según el formato y la finalidad: web y redes sociales

La página web de Canarias Saludable es un espacio en el que se recopilan y organizan los diferentes contenidos y recursos. A través de ella, los usuarios pueden acceder de forma sencilla a información relacionada con hábitos saludables, prevención de enfermedades, campañas de concienciación y materiales divulgativos adaptados a diferentes formatos. En cuanto al uso de redes sociales, en la actualidad el canal Canarias Saludable tiene cuentas en Facebook, X/Twitter, Instagram, Bluesky, Linkedin, Youtube, Tik Tok, Whatsapp y Telegram, que permiten la difusión directa de contenidos de Educación para la Salud a más de 52.203 personas.