Confirmado por la DGT: las multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos pueden recibir los conductores canarios durante sus desplazamientos de verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026, con la que se prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos por carretera durante los meses de julio y agosto. El principal objetivo es concienciar a los conductores de la importancia de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras y, para ello, emplean campaña de vigilancia durante los meses de verano y vigilan que los conductores cuenten con los elementos obligatoria en sus viajes.

"Coincidiendo con el incremento de la movilidad propio del verano, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial", explica.

La campaña de vigilancia de la DGT

Desde el 13 y hasta el 19 de julio, Tráfico "desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, intensificando la realización de pruebas preventivas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías".

Las autoridades recuerdan a los conductores que vayan a disfrutar de las vacaciones de verano y el vehículo vaya a ser su medio de transporte, que la responsabilidad al volante es fundamental para evitar accidentes de tráfico. Además, hacen hincapié en que no son los únicos que se ponen en peligro, sino que los pasajeros y el resto de usuarios que circulan por la vía puede ser víctimas extremando la precaución al volante.

La DGT refuerza el control y la vigilancia del consumo de alcohol y otras drogas durante los desplazamientos de verano / LP/DLP

Esta campaña de vigilancia forma parte de la el dispositivo de vigilancia durante los meses estivales que ha puesto en marcha la DGT, en los que no solo vana vigilar el consumo de alcohol y drogas. También pondrán el foco en que los conductores respeten el límite de velocidad y la obligatoriedad de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier avería o emergencia.

Sanciones

Tráfico insiste en que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción". Además, recalcan que la única tasa realmente segura al volante es 0,0 g/l.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas se considera una infracción muy grave y los conductores que comentan ese delito se enfrentan a multas de entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad.