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Consejo de Gobierno, en directo: Canarias impulsa la acreditación digital docente y nuevos parques renovables / La Provincia

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Consejo de Gobierno, en directo: Canarias impulsa la acreditación digital docente y nuevos parques renovables

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
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El Ejecutivo canario celebra este 13 de julio una nueva reunión con varios acuerdos sobre la mesa. El orden del día incluye la regulación de la certificación de la competencia digital docente, el avance de dos proyectos de energías renovables en Gran Canaria y Tenerife, y la protección del Juego Tradicional del Palo de El Hierro como Bien de Interés Cultural.

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