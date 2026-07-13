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Consejo de Gobierno, en directo: competencia digital docente, renovables y patrimonio tradicional, las decisiones que prepara hoy el Gobierno de Canarias

El Consejo de GobierNo de Canarias aborda este lunes, 13 de julio, la certificación digital del profesorado y dos nuevos proyectos de energía renovable

Consejo de Gobierno, en directo: Canarias impulsa la acreditación digital docente y nuevos parques renovables / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno aborda este 13 de julio nuevos acuerdos vinculados a la educación, la energía y la cultura en Canarias. Entre los asuntos previstos figuran la regulación de la certificación de la competencia digital docente del profesorado, la aprobación de dos proyectos de energías renovables en Gran Canaria y Tenerife, y la declaración del Juego Tradicional del Palo de El Hierro como Bien de Interés Cultural.

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