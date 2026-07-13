Así funciona la clínica que Cruz Roja ha instalado en La Guaira: "En catástrofes como la que vive Venezuela, los servicios básicos se pierden"

La ayuda internacional sigue abriéndose paso en Venezuela y Canarias también ha aportado su grano de arena. Cruz Roja ha instalado en La Guaira una clínica de emergencia para reforzar la atención sanitaria y apoyar a los profesionales venezolanos con el objetivo de atender al mayor número posible de personas afectadas. Hasta la zona se ha desplazado Patxi Allo, quien lleva varios días sobre el terreno. Cuando llegó era de noche y, reconoce, no pudo apreciar la magnitud de la devastación. Su misión era clara: «Montar la clínica de emergencia y hacerla funcionar». La instalación, levantada en tiendas de campaña, dispone del material necesario para prestar atención primaria.

Además del despliegue sanitario, Allo participa en las labores de apoyo a los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. «En catástrofes como la que vive Venezuela, los servicios básicos, como el agua y la salud, se pierden. El tema del agua es importante para evitar brotes epidémicos», explica. Su experiencia en emergencias es amplia. Ha intervenido en países como Brasil, Mozambique, Bangladesh, Grecia, Filipinas, Haití, Pakistán, Tanzania y Cabo Verde, además de participar en recientes emergencias en España, como la DANA de Valencia, la erupción volcánica de La Palma o los incendios forestales de Tenerife. «Cada situación es particular, pero lo común es el sufrimiento humano y eso es lo que intentamos aliviar», resume.

La clínica tiene capacidad para atender a entre 200 y 250 pacientes al día, aunque, subraya Patxi Allo, lo más importante es «garantizar un flujo dinámico para evitar esperas». Sobre el terreno trabajan numerosas organizaciones internacionales que coordinan su labor mediante reuniones periódicas para distribuir las tareas y evitar duplicidades. En este operativo, la coordinación recae en Cruz Roja Venezuela, que antes de la llegada del equipo internacional ya había instalado otra clínica de emergencia, lo que ha facilitado el despliegue y la puesta en funcionamiento del nuevo dispositivo.

Necesidades

El paso de los días ha demostrado que la situación es «muy cambiante». Un escenario que obliga a analizar las necesidades prácticamente a diario. Aun así, la prioridad sigue siendo la atención sanitaria de urgencia. «Los servicios de salud han quedado muy dañados», explica Patxi Allo. Otro de los objetivos es garantizar el funcionamiento de clínicas móviles que permitan desplazar personal sanitario a las zonas afectadas donde no ha sido posible instalar clínicas de emergencia.

Desde el punto de vista técnico, el equipo se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos la climatología. «Estamos al lado del mar, llueve, hay viento y las tiendas tienen 46 metros cuadrados», explica Patxi Allo. A ello se suma el reto de crear un entorno que permita a los profesionales sanitarios desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles y de la forma más parecida a su práctica habitual. La clínica prestará apoyo al sistema sanitario venezolano durante los próximos cuatro semanas. Una vez finalice la misión, todo el material quedará en el país para que pueda seguir utilizándose. «Los venezolanos nos han acogido como uno más y, cuando saben que somos canarios, aún más», concluye Patxi Allo.