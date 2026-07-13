La playa de Matagorda viajará por toda España en cinco millones de cupones de la ONCE

La playa de Matagorda, en el municipio lanzaroteño de Tías, será la imagen del cupón de la ONCE del miércoles 15 de julio, dentro de la serie ‘Playas con bandera’.

Cinco millones de cupones difundirán por toda España la imagen de este enclave turístico de Lanzarote, uno de los espacios más destacados de Puerto del Carmen.

El cupón fue presentado por el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y el alcalde de Tías, José Juan Cruz, acompañados por la directora de la Agencia de la ONCE en Arrecife, Vanessa Mendoza; el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; el concejal de Playa, Christopher Notario; y la directora del Hotel Ilunion Costa Sal, Begoña de Felipe.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. / ONCE

Un arenal de 800 metros en Puerto del Carmen

La playa de Matagorda se encuentra en la zona sur de Lanzarote y pertenece al municipio de Tías. Tiene una longitud de 800 metros y se caracteriza por su arena dorada, aguas tranquilas y un entorno pensado para disfrutar del baño y del ocio en familia o con amigos.

El arenal combina zona de playa y zona de marisma, y forma parte de uno de los enclaves turísticos más conocidos de Puerto del Carmen.

Con la serie ‘Playas con bandera’, la ONCE quiere dar visibilidad a dos playas de cada provincia que han sido reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la Bandera Azul. La iniciativa también busca incidir en la importancia de conservar estos espacios naturales dedicados al ocio.

La serie comenzó en 2025 y continuará durante los próximos años, coincidiendo con los meses de verano.

Playas Con Bandera Las Palmas / ONCE

El distintivo Bandera Azul

La Bandera Azul reconoce cada año a las mejores playas por el buen estado de sus aguas, el nivel de sus servicios y la seguridad de los bañistas.

Este distintivo lo concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, entidad constituida en Madrid en 1984 y responsable en España de programas internacionales como Bandera Azul, Ecoescuelas, Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente y Llave Verde.

Premios del Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También reparte premios de menor cuantía a las cuatro, tres y dos primeras o últimas cifras, además de reintegros a la primera o última cifra del número.

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Los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización, así como mediante su canal digital y establecimientos colaboradores autorizados.