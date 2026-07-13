El PP de Canarias exige la dimisión de Torres por el 'caso mascarillas' y el PSOE les acusa de querer "hacer méritos ante Feijóo"

El Partido Popular de Canarias exigió este lunes la dimisión inmediata del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al considerar que el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Mascarillas demuestra que, durante su etapa como presidente del Gobierno autonómico, "abrió la puerta" a una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Los diputados populares Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo sostuvieron que el informe aprobado por la Cámara recoge hechos "graves y contundentes" y reclamaron a Torres que deje de "hacerse la víctima" y dé explicaciones por su relación con el entonces asesor ministerial Koldo García y por distintos contratos adjudicados durante la emergencia sanitaria. El PP también instó al PSOE canario a exigir la dimisión del ministro "si fuera coherente".

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, acusó al PP de actuar "como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta" y aseguró que los populares están "más preocupados por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo que por defender los intereses de Canarias".

Fierro calificó la comparecencia del PP de "rueda de prensa trasnochada" y defendió que la comisión de investigación ya ha agotado su recorrido político. A su juicio, los populares no han aportado ningún elemento nuevo y únicamente pretenden "estirar el chicle" de un asunto ya debatido en el Parlamento.

Fierro reivindicó la gestión de Torres durante la pandemia, al asegurar que garantizó la llegada de cinco millones de mascarillas en un momento de escasez mundial y que adoptó decisiones políticas cuando se conocieron las irregularidades relacionadas con uno de los contratos investigados. A su juicio, el PP solo busca prolongar el desgaste político con la comisión.