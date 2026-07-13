La provincia de Las Palmas concentra más de la mitad del PIB canario, pero mantiene el desempleo como principal debilidad

La provincia de Las Palmas es el principal motor económico de Canarias, aunque mantiene importantes desafíos en el mercado laboral. Así lo refleja el informe La economía de la provincia de Las Palmas en gráficos 2025, elaborado por Corporación 5 por encargo de CaixaBank, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria y el Círculo de Empresarios de Lanzarote, que sitúa a la provincia como responsable del 51,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) y de la población del Archipiélago.

El estudio, presentado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria durante una mesa redonda moderada por el director de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González, analiza la evolución de los principales indicadores económicos, demográficos y laborales de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con el objetivo de ofrecer una radiografía actualizada de la economía provincial y de los retos que afrontan las tres islas.Según el informe, el PIB de la provincia alcanzará en 2025 los 32.327 millones de euros, un 6,9 % más que el año anterior y un 60,6 % por encima del registrado en 2010. El PIB per cápita se sitúa en 27.511 euros, equivalente al 100,1 % de la media canaria, al 80,5 % de la española y al 66,1 % de la media de la Unión Europea.

Pese a estos indicadores, el estudio advierte de que el desempleo continúa siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía provincial. Aunque el número de ocupados alcanza un máximo histórico, con 532.200 personas empleadas en 2025, y la tasa de paro baja hasta el 14,7%, el nivel más reducido de la serie, esta sigue situándose en el 245% de la media de la Unión Europea.

La presentación

Durante la presentación, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Ramírez Said, afirmó que los buenos datos económicos «no deben llevarnos a la complacencia» y advirtió de que Canarias continúa arrastrando problemas estructurales que limitan su competitividad, como el acceso a la vivienda, el absentismo laboral o la pérdida de productividad. A su juicio, consolidar el crecimiento exige impulsar reformas y reforzar la colaboración entre el sector público y el privado.

La economía de la provincia de Las Palmas afianza su liderazgo en Canarias mientras el desempleo da una tregua / La Provincia

En la misma línea, el presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, José Valle, destacó la fortaleza de la economía insular, aunque alertó de que la dificultad para acceder a una vivienda y para atraer y retener talento se ha convertido en uno de los principales retos para las empresas de la isla. Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, aseguró que la economía de la provincia «está respondiendo con solidez en un contexto internacional complejo» y defendió aprovechar el actual escenario para avanzar en inversión, innovación y competitividad.

Gran Canaria concentra casi el 38% de la economía canaria

El informe refleja diferencias entre las tres islas orientales. Gran Canaria concentra el 37,9 % de la economía del Archipiélago, con un PIB per cápita estimado de 26.898 euros, equivalente al 97,9 % de la media regional. La isla registra 394.700 ocupados, cerca de su máximo histórico, aunque presenta la tasa de paro más elevada de la provincia, con un 15,4 %, una de las más altas de Europa.

La economía de la provincia de Las Palmas afianza su liderazgo en Canarias mientras el desempleo da una tregua / La Provincia

Fuerteventura mantiene uno de los mayores niveles de dinamismo económico, con un PIB per cápita de 28.096 euros, un 102,2% de la media regional, y un mercado laboral en máximos, con 60.500 personas ocupadas. Su tasa de paro se sitúa en el 12,9%. Lanzarote lidera la renta per cápita entre las islas de la provincia, con 30.271 euros, un 110,1% de la media canaria. Además, alcanza los 76.900 ocupados y registra la menor tasa de desempleo provincial, con un 12,7%.

Crece la población y aumenta el envejecimiento

El estudio también pone el foco en la evolución demográfica. La población de la provincia ha pasado de 1.066.500 habitantes en 2010 a 1.171.500 en 2025, impulsada por el incremento de la población extranjera, mientras el crecimiento vegetativo continúa siendo negativo como consecuencia de la caída de los nacimientos y el aumento de las defunciones.

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En paralelo, el índice de envejecimiento ha aumentado del 12 % al 17 % en quince años, una evolución que incrementa la tasa de dependencia y plantea nuevos retos para las políticas sociales y laborales. Como conclusión, el informe dibuja una provincia que lidera la economía canaria en términos de actividad y renta, pero que continúa afrontando desequilibrios estructurales en el mercado laboral y desafíos demográficos que requieren respuestas adaptadas a la realidad de cada isla.