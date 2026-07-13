La roca espacial que iluminó el cielo de Canarias tenía el tamaño de un balón de fútbol y nunca llegó al suelo

Cuando apenas quedaban unos minutos para la medianoche del sábado, una estela verde de un objeto no identificado recorrió el cielo de Canarias ante el asombro de miles de personas. Segundos después, los teléfonos del 112 empezaron a sonar como si no lo hubieran hecho en décadas y los ojos de varios telescopios inmortalizaban aquel intenso brillo color esmeralda. Hoy, los análisis provisionales realizados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), muestran que el responsable de aquella luz fue bólido del tamaño de una naranja o un balón de fútbol –de entre 10 y 30 centímetros–.

Así lo confirma el astrofísico del IAC, Javier Licandro, experto en la vigilancia de meteoritos y otros cuerpos celestes, que también asegura que cayó por la vertiente este y noreste de Canarias, en dirección a la constelación de Pegaso, lo que facilitó que se viera con la misma facilidad en La Palma y en Tenerife.

De hecho, el objeto fue cazado por el objetivo cámara celeste del Gran Telescopio Canarias (GTC), ubicada en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). También fue captado por las cámaras del experimento AMOS (siglas de (Sistema de Órbita Meteorítica de Cielo Completo), instaladas tanto en el Observatorio del Teide como en el del Roque de los Muchachos.

Se desintegró en la entrada

Esta roca espacial no llegó a caer en ningún punto de los alrededores de Canarias. Debido a su pequeño tamaño, lo más probable es que se quemara completamente al cruzar la atmósfera. Sin embargo, si hubiera sido más grande, lo más probable es que tampoco hubiera caído en Canarias. Más bien, como explica el investigador, hubiera caído cerca del océano y relativamente lejos de las Islas.

La información que se obtenga a partir de ahora dependerá del análisis de los datos del sistema AMOS. Este experimento permitirá triangular su recorrido y, gracias a los espectros obtenidos durante el paso del bólido, analizar tanto su brillo como su composición. Esta información está siendo analizada por un equipo científico eslovaco.

Una lente para fotografiar meteoros

El sistema AMOS consta de una lente de ojo de pez, un intensificador de imagen, una lente de proyección y una cámara de video digital. Este sencillo experimento está diseñado para la observación de meteoros, aunque podría utilizarse para observaciones meteorológicas, geofísicas, aeronáuticas o satelitales.

Antes de conocerse estos datos, el 112 había confirmado que recibió varias llamadas alrededor de las 23.37 horas procedentes de distintos puntos de Canarias. Los alertantes describieron el fenómeno como un "punto de luz" que atravesaba el cielo, aunque el servicio de emergencias no pudo determinar en ese momento su naturaleza.