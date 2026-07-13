Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: "El director me obligó a borrar el vídeo"

Después de varios días marcados por los titulares, las interpretaciones y la controversia generada alrededor del tatuaje realizado a Maite, Sofía, Raquel y Alicia, Shania Gil ha decidido contar públicamente su versión de lo ocurrido. La artista, responsable de tatuar a las cuatro exintegrantes de Nueva Línea, sostiene que el encuentro nunca estuvo vinculado oficialmente con la banda y que se trató de una decisión personal de las jóvenes.

"Creo que después de tantos titulares ha llegado el momento de hablar", comienza explicando Gil, quien quiere dejar claro desde el principio que el diseño no nació como una acción promocional del grupo. "Soy la tatuadora que les hizo los tatuajes a las excomponentes de Nueva Línea, o, mejor dicho, a Maite, Sofía, Raquel y Alicia. Porque, siendo sincera, ese tatuaje nunca tuvo nada que ver con el grupo", afirma.

La tatuadora reconoce abiertamente que trabajar con personas conocidas puede ayudar a aumentar la visibilidad de su obra, pero rechaza que existiera una colaboración publicitaria o un acuerdo comercial con las artistas.

"Evidentemente, como cualquier artista, quiero dar visibilidad a mi trabajo y, si puedo hacerlo con personas influyentes, lo voy a hacer", señala. Sin embargo, puntualiza que "eso no quiere decir que fuese una colaboración", ya que, según asegura, en ningún momento se les exigió publicar el resultado en sus perfiles.

"No se las obligó a subir publicidad"

Shania Gil explica que fueron las propias jóvenes quienes decidieron compartir la experiencia después de sentirse cómodas durante la sesión. "Que ellas quisieran subirlo porque se sintieron a gusto conmigo y también querían dar visibilidad a mi trabajo no quiere decir que yo las haya obligado a hacerlo", defiende.

Según su relato, las cuatro se mostraron "supercontentas y superagradecidas con la experiencia" y dejaron comentarios positivos en el vídeo publicado por la tatuadora. Gil añade que, aunque hubiera solicitado publicidad a cambio del trabajo, esa difusión se habría realizado desde las cuentas personales de las chicas y no desde el perfil oficial de Nueva Línea.

La artista desconoce si existían condiciones internas o cláusulas que limitaran lo que las integrantes podían publicar en sus redes particulares. "No sé si hay algún motivo interno o alguna cláusula que también les prohíba subir cosas a sus cuentas personales. Entonces, yo ahí no puedo hablar", reconoce.

Para Gil, el verdadero conflicto está relacionado con la imposibilidad de que las cuatro jóvenes realizaran actividades juntas sin que cada movimiento fuera interpretado como una acción vinculada a Nueva Línea.

"El problema real está en que las chicas no pueden hacer nada juntas si están las cuatro porque directamente las asocian con la banda. Y eso, sinceramente, me da pena", lamenta.

Una amistad anterior a Nueva Línea

La tatuadora recuerda que algunas de ellas ya se conocían antes de incorporarse al proyecto musical. Dos mantenían una relación previa por un lado y las otras dos por otro, por lo que, además de haber sido compañeras de profesión, también son amigas.

Gil considera que las jóvenes no deberían tener que justificar decisiones pertenecientes a su vida privada. "Si quieren hacer un plan de amigas como tatuarse o conmemorar algo que han conseguido, como cantar con Quevedo, y quieren tatuarse el título de la canción, creo que no tienen que dar explicaciones a nadie", afirma.

El tatuaje estaría relacionado con uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical: su participación junto a Quevedo. De acuerdo con la versión de la artista, el diseño buscaba recordar esa experiencia y no representar la marca de Nueva Línea.

Shania Gil insiste en que tomó precauciones para evitar cualquier posible malentendido. Cuando publicó el vídeo, mencionó de forma individual a Maite, Sofía, Raquel y Alicia, pero no incluyó el nombre del grupo.

"En ningún momento se usó la marca o el nombre de Nueva Línea", subraya. La decisión, explica, fue deliberada porque no quería emplear la imagen o la identidad de ninguna organización sin haberlo hablado previamente. "Me parece abusivo y por eso no lo haría nunca", sostiene.

El director le pidió que borrara el vídeo

Uno de los puntos más relevantes de su testimonio llega cuando relata que las propias artistas le advirtieron de que no debía mencionar a Nueva Línea porque podía generar problemas.

"Las chicas en todo momento fueron superresponsables. Me dijeron que no mencionásemos nada de Nueva Línea porque podía ocasionar un problema y que todo esto era de forma personal", asegura Gil.

Pese a esas precauciones, días después de publicar el contenido recibió un mensaje del director de la banda solicitándole que retirara el vídeo. La tatuadora admite que el responsable se dirigió a ella de forma respetuosa, pero considera que la petición no tenía justificación.

"Me escribió el director y me dijo, básicamente obligándome, que borrara ese vídeo, sin ni siquiera haber dicho nada relacionado con el grupo", relata. "Yo no tengo por qué borrar contenido mío si las personas que salen en él me han autorizado a subirlo, siempre y cuando no haga ningún daño colateral a la banda".

Gil decidió no responder al mensaje y mantuvo la publicación, convencida de que no había cometido ninguna ilegalidad ni incumplido ningún acuerdo.

"Era un regalo, no una campaña publicitaria"

La tatuadora recalca que el trabajo fue un regalo similar a otros que realiza a clientes. "No era una campaña publicitaria, no era un evento del grupo, no se les pagó por venir y no había ningún acuerdo comercial detrás. Simplemente, ellas aceptaron venir a tatuarse", resume.

Por ese motivo, asegura que todavía no comprende qué pretendía la dirección de la formación al intervenir en una actividad que, desde su punto de vista, pertenecía exclusivamente a la vida personal de las cuatro jóvenes.

Shania Gil evita posicionarse sobre lo sucedido internamente durante la ruptura del grupo. "No sé lo que pasó de puertas para dentro ni me voy a inventar nada", reconoce. No obstante, considera necesario defender el comportamiento de las chicas durante la experiencia que compartió con ellas.

Crítica a la parodia y defensa de las jóvenes

La artista también se pronuncia sobre el polémico vídeo de parodia difundido por las exintegrantes. En este punto, Gil se muestra crítica y admite que la publicación no le pareció apropiada.

"Nada de esto justifica que ellas subieran ese vídeo de la parodia que hemos visto todos, porque, en mi opinión, no es muy apropiado", señala. Aun así, valora que las jóvenes aparentemente rectificaran después de la controversia.

La tatuadora pide que no se juzgue a ninguna de las partes sin conocer toda la historia. "Dejemos de decir que se les ha subido la fama a la cabeza si no sabemos ninguna de las dos partes. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos", reflexiona.

Shania Gil concluye su intervención con un mensaje de apoyo a Maite, Sofía, Raquel y Alicia, a quienes describe como personas humildes pese a la repercusión obtenida.

"Jamás me he cruzado con unas personas que tengan tanta repercusión mundial, nacional o como quieran llamarla y que sean tan humildes como estas chicas", afirma. "Estoy segura de que esto no es un final, sino el comienzo de una etapa muchísimo más bonita para las cuatro juntas. Les deseo lo mejor de corazón, porque sé que van a seguir triunfando".