El calor aprieta este miércoles en Canarias con temperaturas de hasta 34 grados: las islas afectadas

Las temperaturas alcanzarán este miércoles localmente los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, sin descartarse en el interior de Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En medianías del sur de las islas occidentales y al sur de Lanzarote se llegará a los 30 grados.

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas en general, e intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo el de las máximas en zonas de interior.

Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

En el mar habrá componente noreste fuerza 3 a 5. Marejadilla o marejada. En la costa suroeste, variable 1 o 2 y rizada, informa Efe.

Previsión del tiempo este miércoles por islas:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día y presencia de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en el sur. Podrían alcanzarse localmente 30 °C en zonas de interior del sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el este a primeras horas del día y presencia de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en zonas de interior. Se alcanzarán 32 °C en zonas de interior del sur. Viento del nordeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 28

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior, especialmente el de las máximas. Se alcanzarán localmente 34 °C en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, y 30 °C en amplias zonas de cumbres. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste donde por la tarde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

TENERIFE

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en costas, y en ascenso moderado e medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Se podrán alcanzar los 30 °C en vertientes este (incluida la capital), sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En zonas altas, viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 30

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en costas, y en ascenso moderado en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 29

LA PALMA

Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas del día, y en el oeste por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías del oeste. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 21 27

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso en general, será moderado el de las máximas en medianías y zonas altas de vertientes este y sur donde se podrán alcanzar los 30 °C. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 24