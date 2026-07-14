El calor aprieta este miércoles en Canarias con temperaturas de hasta 34 grados: las islas afectadas
Las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, así como el interior de Fuerteventura, registrarán las temperaturas más altas de la jornada, según la Aemet
Las temperaturas alcanzarán este miércoles localmente los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, sin descartarse en el interior de Fuerteventura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En medianías del sur de las islas occidentales y al sur de Lanzarote se llegará a los 30 grados.
Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y altas en general, e intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día.
Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más significativo el de las máximas en zonas de interior.
Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste.
En el mar habrá componente noreste fuerza 3 a 5. Marejadilla o marejada. En la costa suroeste, variable 1 o 2 y rizada, informa Efe.
Previsión del tiempo este miércoles por islas:
LANZAROTE
Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día y presencia de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios en el norte y en ligero ascenso en el sur. Podrían alcanzarse localmente 30 °C en zonas de interior del sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 29
FUERTEVENTURA
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el este a primeras horas del día y presencia de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, pudiendo ser moderado en zonas de interior. Se alcanzarán 32 °C en zonas de interior del sur. Viento del nordeste moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 28
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado ascenso en zonas de interior, especialmente el de las máximas. Se alcanzarán localmente 34 °C en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, y 30 °C en amplias zonas de cumbres. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste donde por la tarde no se descartan rachas localmente muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
TENERIFE
En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en costas, y en ascenso moderado e medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Se podrán alcanzar los 30 °C en vertientes este (incluida la capital), sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En zonas altas, viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 22 30
LA GOMERA
En el norte, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en costas, y en ascenso moderado en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 23 29
LA PALMA
Poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas del día, y en el oeste por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías del oeste. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 21 27
EL HIERRO
En el nordeste, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con presencia de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso en general, será moderado el de las máximas en medianías y zonas altas de vertientes este y sur donde se podrán alcanzar los 30 °C. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 18 24
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