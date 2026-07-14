Canarias pagará 40 euros más al día a los pacientes que acudan al médico en otras Islas

Los pacientes canarios obligados a recibir asistencia sanitaria en otras islas serán compensados a partir de ahora con 42 euros más de lo que venían percibiendo. En concreto, recibirán un total de 145,94 euros al día, por costes de alojamiento y manutención tanto para ellos como para sus acompañantes. Se trata de la primera actualización de los precios de manutención sanitaria que se realiza en las Islas en siete años para responder a una reivindicación histórica de los pacientes y al incremento del IPC del 25% en este periodo.

Esta medida estaba contemplada en los Presupuestos regionales para 2026 con un montante total de 3,9 millones de euros para dar respuesta a esta histórica demanda de las asociaciones de pacientes.

Entra en vigor mañana

Los nuevos precios entrarán en vigor mañana miércoles, día 15 de julio, tras su publicación hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). "Esta orden no se actualizaba desde el año 2018 por lo que ya era necesario incrementar esta prestación y que las necesidades de los pacientes queden cubiertas cuando se trata de un desplazamiento de su isla por razones de asistencia sanitaria", explica la consejera de Sanidad, Esther Monzón.

Cabe recordar que cuando se actualizaron en 2018, la Consejería de Sanidad llevaba 8 años (desde 2010) abonando la misma cuantía a los pacientes. En 2010, Canarias pagaba 30 euros máximo por persona y día por alojamiento y 20 euros por persona y día de manutención.

El triple que hace 15 años

Esta actualización supone que la sanidad canaria pagará un 62% más de dieta por concepto de alojamiento, que pasará de los 65,97 euros a los 106,94 euros por persona y día y un 4% por manutención, que pasa de los 37,40 a los 39 euros por persona y día. Para quien pueda optar a ambos conceptos, la Consejería de Sanidad abonará 145,94 euros por persona y día, frente a los 103,37 euros que se pagaban hasta ahora.

Es decir, en 16 años el precio que la sanidad canaria abona por las dietas compensatorias se han triplicado en el caso del alojamiento y casi duplicado en manutención.

Además, según esta orden, en los supuestos de estancias ininterrumpidas de larga duración, la cuantía máxima de gastos de alojamiento y manutención a abonar por persona a partir del tercer mes será de 1.900 euros mensuales. Esto supone 1.000 euros más que lo que se abonaba en 2010: 900 euros.