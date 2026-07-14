Canarias se prepara para un martes de ascenso térmico en el interior y tiempo estable

Canarias continuará este martes con un tiempo estable, aunque las temperaturas volverán a subir ligeramente en las zonas de interior después del descenso registrado durante el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por los intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas del día, especialmente en las vertientes norte de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que el resto del Archipiélago disfrutará de amplios claros.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en las zonas costeras, aunque las máximas repuntarán entre ligera y moderadamente en medianías e interior, donde el ambiente volverá a ser más cálido durante las horas centrales del día.

El viento soplará moderado del nordeste, con mayor intensidad en algunos litorales expuestos. En las cumbres predominará la componente suroeste y, en las altas cumbres de Tenerife, se esperan rachas fuertes e incluso puntualmente muy fuertes.

En cuanto al estado de la mar, habrá viento del este o nordeste de fuerza 3 a 4, con marejadilla que aumentará a marejada en algunos puntos y mar de fondo del oeste o noroeste con olas de entre uno y dos metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos durante la madrugada. Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas previstas (°C): Arrecife, 20 / 26

Fuerteventura

Jornada de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos al amanecer. Las temperaturas permanecerán estables, aunque las máximas podrían subir ligeramente en la vertiente oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario, 21 / 26

Gran Canaria

Los intervalos nubosos aparecerán en el norte durante las primeras y últimas horas del día, así como en el suroeste durante la mañana. En el resto de la Isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, mientras que las máximas subirán ligeramente en el interior y las medianías, manteniéndose estables en la costa. El viento del nordeste será más intenso en los litorales del noroeste y sureste.

Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria, 22 / 26

Tenerife

El norte registrará intervalos nubosos al inicio y al final de la jornada, mientras que en el resto de zonas costeras también podrán aparecer durante la mañana. A partir del mediodía predominará el sol, con alguna nube de evolución en el interior. Las temperaturas subirán ligeramente en las medianías, con un ascenso más acusado de las máximas. En las altas cumbres se esperan rachas fuertes o muy fuertes de viento del suroeste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife, 20 / 27

La Gomera

Los intervalos nubosos quedarán restringidos al norte durante las primeras y últimas horas. En el resto de la Isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo en el suroeste por la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente en el interior, especialmente las máximas.

Temperaturas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera, 20 / 27

La Palma

Predominarán los intervalos nubosos, aunque durante la tarde se abrirán amplios claros. Las temperaturas apenas cambiarán en la costa, mientras que en el interior las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento del nordeste aumentará de intensidad a partir de la tarde.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma, 19 / 24

El Hierro

Intervalos nubosos en la vertiente norte durante las primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos en el resto de la Isla y alguna nube de evolución en el interior durante la tarde. Las temperaturas permanecerán estables en la costa y subirán ligeramente en las zonas interiores.

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