Canarias quiere más especialistas en Atención Primaria: cuatro de cada diez nuevas plazas MIR serán para formar médicos y enfermeros de familia

Canarias quiere más especialistas en Atención Primaria. El MIR del próximo año facilitará la entrada a diez médicos y enfermeros de familia más que el año anterior, lo que representa el 37% de las nuevas plazas de formación sanitaria especializada (FSE) que ofertará Canarias para el año que viene. Y es que el Archipiélago ha decidido poner toda la carne en el asador y ampliar un 5,8% su oferta MIR, que pasará a albergar un total de 492 plazas para 2027, 27 plazas más que el año anterior.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este martes la oferta de plazas que se van a incorporar a la orden de convocatoria de las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada para toda España. Esta oferta permitirá el acceso en 2027 a un total de 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física en el conjunto del país.

La oferta en Canarias incorpora seis nuevas plazas MIR de esta especialidad, pasando de 92 a 98 plazas, lo que supone un incremento del 6,5%, el mayor de toda la convocatoria; y 34 de Enfermería, 4 más que en la edición anterior y un aumento del 13%. Estos incrementos responden a la Estrategia +Atención Primaria impulsada por el SCS, así como a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que identifica la especialidad Familiar y Comunitaria entre las de mayor necesidad de profesionales durante la próxima década.

Nuevo récord de plazas

A nivel general, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior. Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

En Canarias también se ha marcado un nuevo récord. No en vano, este nuevo incremento de plazas está encima de la media nacional, que es de un 3,9%. Desde la pandemia, las plazas en Canarias han crecido un 51%, dado que, por aquel entonces, apenas llegaban a 380.

La oferta se ha elaborado a partir de las propuestas de las comunidades autónomas y ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Distribución de las plazas por titulaciones

Por titulaciones, a nivel nacional se ofertarán 9.676 plazas de Medicina, 2.341 plazas de Enfermería, 377 plazas de Farmacia, 293 plazas de Psicología Clínica, 69 plazas del ámbito de la Biología, 57 plazas de Radiofísica Hospitalaria y 37 plazas del ámbito de la Química.

En Canarias, es la formación de médicos internos residentes (MIR) la que concentra el mayor número de plazas, con 360, seguida de Enfermería (EIR), con 102. La convocatoria se completa con quince plazas para Farmacia (FIR), diez para Psicología (PIR), cuatro para Radiofísica Hospitalaria y una para Biología (BIR), hasta alcanzar el total de 492 plazas.

El 10% de las plazas se reserva para el turno de personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

Nuevas especialidades

La convocatoria incorpora además nuevas plazas en diversas especialidades, destacando el incremento de la oferta en Neurología, Medicina Interna y Neurofisiología Clínica. La oferta docente, con un total de 55 especialidades, consolida igualmente la implantación de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, incorporada en 2025, cuya capacidad formativa se duplica, pasando de tres a seis plazas, con el objetivo de que vaya aumentando paulatinamente en cada convocatoria.

Lanzarote refuerza su capacidad docente

Uno de los aspectos más destacados de la oferta 2026-2027 es el fortalecimiento de la capacidad docente de Lanzarote, que continúa consolidándose como uno de los principales polos de formación sanitaria especializada de las islas no capitalinas.

En conjunto, se ofertarán 23 plazas de FSE, con un crecimiento continuado durante los últimos años y reforzando la estrategia de descentralización de la formación especializada. La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria ofertará ocho plazas para médicos internos residentes (MIR) y cuatro plazas para residentes de enfermería en esta especialidad.

Ya hay fecha de examen: el 23 de enero

Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13:00 horas —12:00 horas en Canarias— y el ejercicio se iniciará a las 14:00 horas —13:00 horas en Canarias—.

El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.