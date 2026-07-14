Confirmado por la OCU: esta es la tarjeta bancaria que muchos consumidores utilizan y puede acabar saliendo muy cara a los canarios

Las tarjetas bancarias forman parte de día a día de millones de personas, pero no todas ofrecen las mismas garantías y seguridad a los consumidores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia sobre un tipo de tarjeta que puede salir muy caras a quienes las usen porque acaban pagando intereses muy elevados durante años. Desde la organización, no la aconsejan "en absoluto".

La OCU recomienda evitar estas tarjetas

Aunque las tarjetas de débito, crédito y prepago tienen utilidades diferentes, la OCU pone el foco en las tarjetas revolving, una modalidad de crédito que permite devolver el dinero gastado mediante pequeñas cuotas mensuales.

Aunque puede parecer una opción cómoda y perfecta para muchos usuarios que no quieren pagar todo el importe de golpe, ya que esta tarjeta permite pagar cada mes una pequeña parte. Sin embargo, muchos lo desconocen pero una parte de la cuota se destina al pago de intereses y al deuda puede alargarse durante años.

"La facilidad de uso y la posibilidad de volver a disponer del crédito, unido a los tipos de interés elevados pueden llevar a un grave sobreendeudamiento", explica la OCU.

Las tarjetas revolving, unas de las más problemáticas / Shutterstock

El Tribunal Supremo fija un límite

"El Tribunal Supremo sentenció que los intereses de las tarjetas con crédito revolving pueden ser abusivos, aunque ahora ha establecido los criterios por los que un interés es usurario , fijándolos en un elevado 26%", afirma. La OCU anima a quienes contrataron una tarjeta revolving, especialmente antes de marzo de 2020, a revisar las condiciones de su contrato.

Además, "si el interés que te aplican por el crédito de la tarjeta revolving no llega al límite ahora fijado, el contrato puede ser abusivo y por tanto, es posible exigir su nulidad y la devolución del dinero indebidamente cobrado", explican.

¿Qué tarjetas son las más recomendadas?

La OCU considera que no existe una tarjeta perfecta para todas las situaciones, sino que lo más recomendable es utilizar cada una para aquello para lo que ha sido diseñada.