Solo uno de cada diez canarios consigue cita con su médico de cabecera en menos de 24 horas

Tan solo el 11,8% de los canarios (uno de cada diez) puede conseguir una cita con su médico de cabecera en 24 horas. El resto, se ve abocado a esperar una media de 8,7 días, un día más que el año anterior. Una cifra que marca un récord y duplica a la que se registraba hace apenas una década. No en vano, en 2015 dicha demora apenas alcanzaba los 3,5 días.

Es uno de los tantos indicadores que muestran una percepción social cada vez más afianzada entre la población de las Islas: la sanidad pública canaria está cada vez peor. Así lo recoge el último Barómetro Sanitario, que constata que los isleños han puntuado peor los servicios sanitarios (con un aprobado raspado), se muestran cada vez más proclives a elegir la asistencia privada y consideran más que nunca que es necesario hacer cambios fundamentales en el sistema que atiende a sus dolencias crónicas, enfermedades agudas o urgencias.

Un aprobado raspado a la sanidad

Así se resumen los principales indicadores de la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad junto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio recoge 2.602 entrevistas realizadas en toda España en marzo de 2026, de las que 104 (el 4%) se han realizado en Canarias. De sus conclusiones se desprende que los canarios puntúan con un 5,8 sobre 10 la sanidad –siendo la calificación más baja en diez años–, y que son cada vez más proclives a elegir la privada frente a la pública.

Como explica el propio Ministerio, estos datos hay que estudiarlos con cautela, ya que corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio. La valoración definitiva se conocerá una vez concluido el conjunto del trabajo de campo y completada la recogida de encuestas.

El Barómetro se divide en distintos indicadores sociológicos. En concreto, estudia la percepción social de la sanidad desde una visión más global hasta una más pormenorizada de la asistencia en los centros de salud, en los hospitales (tanto en consultas como en ingreso) y las urgencias. También valora la consideración que existe sobre la coordinación entre profesionales y el conocimiento de los propios usuarios sobre la incorporación de determinadas tecnologías (historia clínica o la IA) y la comprensión de los conceptos que se manejan en la atención diaria.

Las mejoras en las listas de espera no se ven

De la encuesta no solo se sustrae que en el último año ha crecido el desencanto con el funcionamiento de la sanidad pública; también son muchos los que no ven mejoras pese a la evolución positiva de ciertos indicadores, como las listas de espera.

Solo uno de cada diez isleños percibe cierta mejora en las listas de espera

En concreto, solo el 10,5% de los isleños percibe una cierta mejora en las listas de espera que, según los datos cuantitativos, se ha reducido en un año en 817 personas y en dos semanas (16 días). Sin embargo, casi la mitad (45,3%) no ve ninguna variación y el 38,1% de los isleños aprecia que está aún peor que antes. Este último porcentaje es destacable, pues crece cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Esta situación conduce a que la mayoría considere que el sistema sanitario necesita hacer modificaciones más o menos profundas para funcionar mejor. El 37,6% piensa que funciona bien pero necesita algún cambio. Casi la mitad (49,4%) está de acuerdo en que o bien requiere cambios fundamentales o se debe rehacer por completo. Solo el 12,1% de la población (un punto más que el año pasado) considera que el sistema funciona bastante bien.

Centros de salud menos accesibles

La desazón por el desempeño de la Atención Primaria lleva a muchos pacientes a confiar cada vez más en la privada. Si bien la mayoría sigue eligiendo la pública, el porcentaje de adeptos va en detrimento (pasa del 68% al 62% en un año), mientras crece el volumen de personas que prefiere acudir a la sanidad privada para ver al médico de cabecera o al pediatra (pasa del 27,9 al 32,1%).

Los mismos canarios hacen alusión a algunos indicadores que pueden estar detrás de esta tendencia –y en las que Canarias destaca, pero para mal–. En esta lista se encuentra el tiempo de espera por una cita médica, la posibilidad de participar y tomar decisiones sobre su problema de salud junto a su médico o el tiempo que los pacientes pasan en la sala de espera. No en vano, el 24% afirma haber tenido que esperar más de una hora respecto a la que marcaba su cita original.

En una tesitura similar se encuentran las urgencias. Si bien el 62,1% de los canarios prefieren acudir a hospitales o centros de salud públicos en caso de emergencia, la cifra lleva tres años cayendo. En el mismo tiempo, la preferencia por la privada no ha dejado de crecer. A día de hoy, el 35,3% de los canarios –el porcentaje más alto de España– iría antes a las urgencias de un centro privado que las de uno público.

Las consultas con los especialistas: causa de disidencia

Sin embargo, cuando se trata del sentir ciudadano con respecto a la asistencia sanitaria, la peor parte se la llevan los especialistas. Las consultas con facultativos son el paso intermedio necesario para poder acceder a tratamientos más específico o afrontar patologías más problemáticas, pero la realidad es que es un cuello de botella.

Los datos así lo corroboran pues, a día de hoy, hay más de 143.700 personas en las Islas esperando por una cita con su médico especialista. Y, además, lo hacen durante una media de 162 días (la demora más alta de España), lo que equivale a 5 meses y medio.

Cabe recordar que esta cifra, sin embargo, no recoge los datos de todos aquellos que, habiendo sido visto por su médico de cabecera y requiriendo una valoración más especializada, no reciben respuesta a la interconsulta debido a la saturación de los servicios. Por ejemplo, en los últimos meses se ha podido comprobar que una especialidad como urología en Hospital Universitario de Canarias (HUC) tiene pendiente responder las interconsultas de más de 5.500 pacientes.

Esta situación se traslada a la opinión pública, ya que en este caso la brecha entre privada y pública es más evidente. Prácticamente solo la mitad prefiere esperar al especialista de la pública (49%), siendo esta la cifra más baja de toda España. La otra mitad (y un poco más), prefiere pagar para conseguir una respuesta algo más rápida (49,3%).