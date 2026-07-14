El Ejército del Aire nombra al coronel Juan José Ruiz Centeno nuevo jefe del Cuartel General en Canarias

El Acuartelamiento Aéreo "Las Palmas" acogió este martes el acto oficial de toma de posesión del coronel Juan José Ruiz Centeno como nuevo jefe de la Agrupación del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (ACGMACAN) y del propio acuartelamiento, relevando en el cargo al coronel Carlos Forcano Forés, que desempeñaba estas funciones desde abril de 2023.

El acto estuvo presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, y contó con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, María Teresa Mayans, y el consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo, además de representantes del cuerpo consular, miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, familiares y amigos.

"Una unidad que sirve y apoya a los demás"

Durante su intervención, Ruiz Centeno destacó el orgullo que supone asumir el mando de una unidad que conoce bien y cuya principal misión es prestar apoyo al resto de unidades del Ejército del Aire y del Espacio desplegadas en Canarias.

"Asumo el mando de una unidad que conozco, que aprecio y que se caracteriza por algo tremendamente importante para mí: su razón de ser como unidad que sirve y apoya a los demás", afirmó.

El nuevo responsable explicó que la Agrupación solo puede entenderse como un trabajo en equipo, sustentado en valores como el compromiso, el esfuerzo y el servicio a España. Asimismo, quiso agradecer la confianza depositada en él y tuvo un recuerdo especial para su familia, especialmente para su esposa e hijas, de quienes aseguró que le impulsan "cada día a ser mejor".

Una amplia trayectoria internacional

Natural de Soria, aunque él mismo se considera ovetense y canario de adopción, Juan José Ruiz Centeno pertenece a la 47ª promoción de la Academia General del Aire, de la que se graduó en 1996. A lo largo de casi tres décadas de carrera militar ha ocupado diferentes destinos relacionados con la defensa aérea, el mando y control y las operaciones internacionales.

Entre ellos destacan sus años en el Grupo de Alerta y Control, donde alcanzó la categoría de Master Controller, y su etapa en la flota AWACS de la OTAN, en la base alemana de Geilenkirchen, donde en el año 2000 se convirtió en el primer militar español certificado como instructor y listo para el combate dentro de esta unidad.

Su experiencia también incluye misiones y operaciones en los Balcanes, Indonesia, los Países Bálticos, Estados Unidos y Oriente Próximo, además de destinos en el Estado Mayor del Aire, el Mando Aéreo de Combate, la Representación Permanente de España ante la OTAN en Bruselas y el propio Mando Aéreo de Canarias.

El nuevo jefe cuenta además con formación especializada en planificación militar, infraestructuras, gestión de programas y diferentes cursos nacionales, internacionales y de la OTAN, además de acreditar conocimientos de inglés y francés.