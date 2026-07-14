Madrid vuelve a desoír las demandas de Canarias en el nuevo sistema de financiación autonómica

El borrador entregado el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica (SFA) es «prácticamente igual al que entregaron primero a Esquerra y luego al resto» hace unos meses. Así lo ha asegurado este martes la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, quien ha explicado también que continúan sin atenderse las demandas de las Islas.

El «optimismo», en palabras pronunciadas el lunes por el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, con el que el Archipiélago ha acudido a la reunión técnica convocada por el Ministerio de Hacienda este martes no encuentra sustento en las valoraciones de Asián que sí ha reconocido «pequeñas variaciones muy técnicas».

Fuera del SFA

Ni se incluye el fondo de compensación –500 millones de euros para las Islas– en el SFA, ni se incrementa el peso del factor insular a la hora de calcular la población ajustada. De esa cifra, obtenida tras varias ponderaciones, depende en gran medida la suma que llegue a la comunidad autónoma para sostener la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Tampoco mejora la cantidad que se percibiría, en caso de aprobarse el nuevo mecanismo, en función de la compensación vertical. Es decir, la última corrección que se realiza para evitar grandes desigualdades entre las regiones.

Horizontal y vertical

La horizontal, la más cuantiosa, es la que viene a nivelar la financiación limando las grandes diferencias de recaudación que se derivan de los diferentes niveles de riqueza comparativa que existen entre las diferentes comunidades; la vertical, menos intensa en fondos, acerca un poco más a igualdad tras aplicarse la anterior.

IVA pymes

Hay más cuestiones que el Gobierno de Canarias señala como agravios que deberían desterrarse del borrador para el nuevo SFA. La primera de ellas es la creación del fondo IVA pymes. Es decir, las autonomías que lo estimen oportuno pueden quedarse con el IVA que recauden las pequeñas empresas domiciliadas en su territorio. Pero Canarias, en virtud de su Régimen Económico y Fiscal (REF) tiene su propia figura para la imposición indirecta, el IGIC. Como no obtendría nada por esta vía, solicita una compensación que, al menos de momento, no se atiende.

La última de las peticiones que continúan sin reflejarse en el documento que el Ministerio de Hacienda pretende presentar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) nace del nuevo fondo gestado para atender las necesidades que genera el riesgo climático.

Mediterráneo sí

La consejera de Hacienda de Canarias ha explicado que se «da especial protagonismo a las comunidades del Mediterráneo», obviando que las Islas también presentan «un alto riesgo». Por este capítulo, Canarias sí recibe fondos pero se consideran «muy escasos» para afrontar las crecientes necesidades.

El IVA pymes y este fondo para el riesgo climático son de nueva creación y la participación de las Islas en ellos se queda corta frente a las aspiraciones del Gobierno regional. Por una de estas vías llegan cero euros y por la otra, menos de los necesarios según los cálculos del Gobierno regional. De ahí la compensación que exige Canarias.

Al margen del sistema

Preocupa sobre todo que el fondo de compensación territorial, que ya existe, quede fuera del SFA. Nadie sabe en qué quedarán con el paso de los años los 500 millones de euros de esta primera entrega para las Islas. «Además, lo que decimos es que si nos tienen que dar esta cantidad para compensarnos, es porque con la aplicación del sistema estamos infrafinanciados», ha afirma Matilde Asián.

Con el añadido de que dicha suma debe destinarse a inversiones y no puede aplicarse a la operativa de ninguno de los servicios esenciales. Es decir, podrían construirse con él un hospital pero no contratar a los sanitarios que lo atiendan.

La baja renta no computa

Por otra parte, Canarias remitió hace meses al Ministerio de Hacienda un estudio elaborado por la ULPGC en el que se desgrana la relevancia que tiene la insularidad para el cálculo de la población ajustada. «No nos han hecho caso y tampoco cuando hemos intentado que la baja renta media que tenemos en las Islas se tenga en cuenta», ha subrayado Asián, a la hora de establecer el funcionamiento del nuevo mecanismo.

En cambio sí que computa con solidez el contar con territorio despoblado, concepto que deja fuera al Archipiélago frente a las mayores necesidades de otros territorios en este capítulo.

De salir adelante, cuestión harto complicada porque todas las comunidades gobernadas por el PP se oponen hasta el momento, a Canarias llegarían 611 millones de euros por el nuevo cálculo. A ellos se sumarían los 500 millones del fondo de compensación territorial.