'La Gloria untado con gofio' logra el título de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

El queso La Gloria, elaborado por José Miguel Ortega Suárez en Gran Canaria, ha sido distinguido como Mejor Queso de Canarias 2026 en la última edición del Concurso Oficial Agrocanarias, una cita que cada año reúne algunas de las mejores producciones queseras del Archipiélago y que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del sector agroalimentario canario.

La elaboración premiada corresponde a un queso semicurado de leche cruda de cabra untado con gofio, una combinación profundamente ligada a la tradición gastronómica de las islas. El reconocimiento fue anunciado este martes por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto al director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe.

El certamen, organizado por el ICCA, celebró sus sesiones de cata los días 24 y 25 de junio en La Palma, con la colaboración del Cabildo insular.

Un concurso que sigue creciendo año tras año

La edición de 2026 ha confirmado el crecimiento constante del concurso. En total participaron 264 quesos elaborados por 85 queserías de todas las islas, lo que supone un 13,33 % más de muestras respecto al año anterior.

La evolución resulta todavía más significativa si se compara con la edición de 2023. Según destacó el Gobierno de Canarias, la participación ha aumentado un 58,08 % en apenas tres años, una cifra que refleja el dinamismo de un sector que mantiene un importante peso económico, social y cultural en el medio rural del archipiélago.

En total se concedieron 66 reconocimientos, distribuidos de la siguiente manera:

38 grandes medallas de oro.

22 medallas de oro.

6 distinciones especiales.

El sistema de valoración volvió a apostar por la cata ciega, un procedimiento habitual en concursos especializados que garantiza la imparcialidad del jurado. Los expertos analizaron aroma, textura, sabor, aspecto y equilibrio de cada muestra sin conocer en ningún momento la identidad de la quesería participante.

Gran Canaria lidera el medallero

En cuanto al reparto territorial de los premios, Gran Canaria fue la isla con mayor número de reconocimientos al obtener 22 galardones.

El resto del medallero quedó distribuido de la siguiente manera:

La Palma: 16 premios.

16 premios. Fuerteventura: 14.

14. Lanzarote: 8.

8. Tenerife: 5.

5. La Gomera: 2.

2. El Hierro: 1.

Estos datos ponen de manifiesto la diversidad y riqueza de la producción quesera de Canarias, donde conviven elaboraciones tradicionales vinculadas a diferentes razas ganaderas y métodos artesanales con otras propuestas que incorporan nuevas técnicas de maduración o afinado.

Mejores quesos de Canarias 2026 / LP/DLP/E. D.

El Gobierno canario destaca el momento del sector

Durante la presentación de los resultados, el consejero Narvay Quintero puso en valor el elevado nivel alcanzado por las producciones participantes.

Según explicó, todas las elaboraciones distinguidas obtuvieron medalla de oro o gran medalla de oro, las máximas categorías previstas por el certamen, lo que evidencia el alto grado de calidad alcanzado por las queserías canarias.

El responsable autonómico también subrayó el trabajo desarrollado por ganaderos y queseros para mejorar sus productos y reforzar la competitividad del sector, además de destacar la importancia económica que esta actividad tiene para muchas zonas rurales del archipiélago.

En la misma línea se pronunció el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, quien recordó que Agrocanarias se ha convertido en una herramienta de promoción para las queserías isleñas.

Asimismo, anunció que todas las queserías admitidas en esta edición recibirán apoyo del organismo para participar en dos de los principales certámenes internacionales del sector: el World Cheese Awards 2026 y el Campeonato Gourmets Quesos 2027.

La Gloria mantiene una larga tradición familiar

El queso ganador procede de una explotación gestionada por José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro, quienes asumieron el relevo generacional de una tradición familiar ligada desde hace décadas a la producción quesera.

La quesería trabaja con una cabaña de unas 2.000 cabras majoreras y elabora todos sus productos utilizando leche cruda obtenida de sus propios animales.

Las producciones premiadas en el Concurso Oficial Agrocanarias suman un total de 66 reconocimientos de 264 elaboraciones participantes de todas las islas

Actualmente produce alrededor de 65.000 kilos de queso al año, una cifra que sitúa a esta explotación entre las referencias del sector en Gran Canaria.

No es la primera vez que La Gloria consigue el máximo reconocimiento de Agrocanarias. En 2021 ya obtuvo el premio al Mejor Queso de Canarias gracias a otra de sus elaboraciones, un queso untado con aceite de oliva virgen extra.

Las distinciones especiales

Además del premio absoluto, el jurado concedió seis reconocimientos especiales.

El título de Mejor Queso de Producción Limitada 2026 fue para El Minero, elaborado por Melquiades Ancor Expósito Hernández, en Tenerife. Se trata de un queso de leche cruda de cabra con cobertura de ceniza y Penicillium candidum, que además recibió una gran medalla de oro.

El reconocimiento al Mejor Queso Ecológico de Canarias recayó en Aborigen, de Jenifer Santos Cabrera, también en Tenerife.

Por su parte, el premio al Mejor Queso Popular, elegido mediante un panel de consumidores formado por alumnado y profesorado del CIFP Virgen de Las Nieves de La Palma, fue para La Candilera ahumado, de Moisés Carmona Fernández, amparado por la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero.

El Jurado Infantil, compuesto por escolares de distintos municipios palmeros, eligió como su favorito el Julián Díaz queso de cabra untado con aceite de oliva, elaborado por Arquema, bajo la DOP Queso Majorero.

Finalmente, el reconocimiento a la Mejor Imagen y Presentación fue para La Ampuyenta, de Héctor Luis Cabrera González, también inscrito en la DOP Queso Majorero.

Gran Canaria y La Palma destacan entre las grandes medallas de oro

Las 38 grandes medallas de oro fueron repartidas entre numerosas queserías del archipiélago.

Entre las producciones distinguidas destacan:

Las Cuevas , de Félix Alberto Gil Rodríguez (La Palma), con varias elaboraciones premiadas.

, de Félix Alberto Gil Rodríguez (La Palma), con varias elaboraciones premiadas. La Gloria , de José Miguel Ortega Suárez (Gran Canaria).

, de José Miguel Ortega Suárez (Gran Canaria). Luna de Awara , de Lácteos Inlaka (DOP Queso Palmero).

, de Lácteos Inlaka (DOP Queso Palmero). Filo El Cuchillo , de Lanzarote.

, de Lanzarote. El Roque, también bajo la DOP Queso Palmero.

También fueron reconocidas elaboraciones de empresas consolidadas como:

Grupo Ganaderos de Fuerteventura , con sus marcas Maxorata y Selectum.

, con sus marcas Maxorata y Selectum. Finca de Uga , en Lanzarote.

, en Lanzarote. Quesos Cardona , en Gran Canaria.

, en Gran Canaria. Lácteos Montesdeoca , en Tenerife.

, en Tenerife. Ganaderos El Hierro .

. Guarapo Colombina, en La Gomera.

Las distinciones abarcaron prácticamente todas las categorías previstas en el concurso: quesos tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos; elaborados con leche de cabra, oveja, vaca o mezcla; así como quesos de cuajo vegetal.

Una amplia representación de queserías premiadas

Las medallas de oro también dejaron un amplio listado de queserías reconocidas.

Entre ellas figuran productores de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife y La Gomera, lo que demuestra el elevado nivel alcanzado por el conjunto del sector.

Las elaboraciones premiadas incluyen quesos ahumados, untados con gofio, aceite, miel, café, pimentón o hierbas aromáticas, reflejando la diversidad de estilos existentes en Canarias y la capacidad de innovación de los productores sin perder el vínculo con las recetas tradicionales.

Un sector estratégico para Canarias

La producción quesera constituye una de las actividades agroalimentarias más representativas del archipiélago.

Canarias cuenta con varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) que certifican el origen y las características de algunos de sus quesos más conocidos, como el Queso Majorero, el Queso Palmero o el Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía.

Estos sellos de calidad garantizan que los productos cumplen determinados requisitos relacionados con la materia prima, el proceso de elaboración y el territorio donde se producen, contribuyendo además a proteger el patrimonio gastronómico de las islas.

El empleo de leche cruda, la utilización de razas ganaderas autóctonas y técnicas tradicionales de maduración son algunos de los elementos que distinguen a buena parte de los quesos canarios, muchos de ellos reconocidos regularmente en concursos nacionales e internacionales.

Los premios impulsan la promoción de las queserías

Además del reconocimiento obtenido, las producciones galardonadas podrán utilizar durante un año el distintivo oficial que acredita el premio conseguido.

Asimismo, el ICCA incluirá estos quesos en las distintas acciones de promoción y divulgación que desarrolla a lo largo del año para fomentar el conocimiento de los productos agroalimentarios canarios tanto dentro como fuera del archipiélago.