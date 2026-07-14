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Crisis migratoria

El Gobierno asigna cuatro millones a Canarias para la atención de menores migrantes

El Estado y las comunidades autónomas abordarán el jueves el reparto de 35 millones en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

Un menor migrante desembarca en Canarias con la ayuda de personal de Salvamento Marítimo.

Un menor migrante desembarca en Canarias con la ayuda de personal de Salvamento Marítimo. / Europa Press

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Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán este jueves 16 de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados. La asignación que le corresponde a Canarias, por ser una de las regiones "afectadas por una mayor presión migratoria", es de cuatro millones de euros.

Según han avanzado fuentes del departamento que dirige Sira Rego, el Ejecutivo y las autonomías tratarán a partir de las 10:00 el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia, el acuerdo de distribución territorial del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a migrantes no acompañados por importe de 35 millones de euros y la actualización sobre las actuaciones realizadas en el marco del proyecto Barnahus.

Reparto de los 35 millones

Para realizar el reparto de los 35 millones de euros, el Ejecutivo ha utilizado como criterio la tensión a la que están sometidos los sistemas de acogida de las comunidades, en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos. Además de los 4 millones para Canarias, el Gobierno transferirá 2 millones a Islas Baleares; 2 millones, 5,5 millones a Ceuta; y 4 millones de euros a Melilla.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunidad Valenciana (2,59 millones). Las que menos son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

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Con este crédito, el Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos para que hagan frente a las necesidades derivadas de la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Además, las comunidades y ciudades autónomas podrán hacer uso de esta transferencia para los gastos derivados de todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos niños, niñas y adolescentes, incluida su escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar. Asimismo, estos fondos permitirán la ampliación de plazas del sistema.

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