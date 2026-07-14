Iberia Express refuerza su puente aéreo con Canarias y superará los 400 vuelos semanales este verano

Iberia Express reforzará este verano su conectividad con Canarias hasta superar los 400 vuelos semanales durante la operación pico de la temporada estival.

La aerolínea ha incrementado progresivamente en los últimos meses su puente aéreo entre el Archipiélago y Madrid, lo que le permitirá alcanzar uno de sus máximos históricos de capacidad, con 403 vuelos semanales con las Islas hasta el 31 de agosto.

Máximos en Tenerife Norte y Fuerteventura

Entre las principales novedades figura el refuerzo de la ruta con Tenerife Norte, donde Iberia Express llegará por primera vez a 10 vuelos diarios. Sumados a las otras cuatro frecuencias con Tenerife Sur, la compañía ofrecerá hasta 14 vuelos por sentido entre Tenerife y Madrid, su mayor oferta en Canarias y en cualquier otro destino de su red.

En Gran Canaria, la aerolínea operará hasta 11 vuelos diarios por sentido, consolidando el aumento de capacidad aplicado durante la última temporada.

También se reforzará la conectividad con Lanzarote, donde se alcanzarán las cuatro frecuencias diarias, una cifra que también se logrará por primera vez en Fuerteventura.

Por su parte, La Palma contará con dos vuelos diarios durante buena parte del pico de verano.

Más horarios y más conexiones

La compañía destaca que este incremento de vuelos permitirá mejorar la conectividad de todas las islas, con más frecuencias y una mayor variedad de horarios.

El refuerzo busca facilitar los desplazamientos de residentes, favorecer la llegada de visitantes desde la Península y ampliar las posibilidades de conexión con la red internacional del grupo Iberia.

Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y es líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. La compañía opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir en el segmento de las aerolíneas de bajo coste.

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La aerolínea cuenta con una flota de 22 aviones y desarrolla un modelo híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aparatos. Según la consultora Cirium, en 2025 Iberia Express se situó como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.