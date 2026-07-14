Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen

La Dirección General de la Función Pública actualiza ocho procesos selectivos de acceso libre que reúnen 145 plazas en la Administración autonómica. La oferta incluye puestos de Administración Tributaria y Financiera, Veterinaria, Tecnologías de la Información, Inspección Médica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Gestión General y el Cuerpo Administrativo. Del total, 129 plazas corresponden al turno general y 16 al cupo para personas con discapacidad.

Las novedades no abren un nuevo periodo de inscripción. El Gobierno de Canarias publicó la convocatoria el 24 de marzo y recibió las solicitudes entre el 25 de marzo y el 23 de abril. La actualización del 10 de julio incorpora las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y concreta las fechas del primer ejercicio de siete procesos.

Fecha del primer examen: 25 de julio

El 25 de julio, a las 10.00 horas, afrontan el primer ejercicio las personas aspirantes a Administración Tributaria y Financiera, con 14 plazas; Veterinaria de Administración Sanitaria, con 12; Tecnologías de la Información del subgrupo A1, con nueve; Inspección Médica, con 19, e Ingeniería de Telecomunicaciones, con cinco. Estas cinco convocatorias suman 59 puestos.

Ese mismo 25 de julio, a las 16.00 horas, comienza la prueba de Tecnologías de la Información del subgrupo A2, que ofrece seis plazas. Gestión General, con 23 puestos (19 de turno general y cuatro para personas con discapacidad), cita a sus aspirantes el 26 de julio a las 10.00 horas. Los siete procesos con examen próximo reúnen 88 plazas.

Pruebas en Tenerife y Gran Canaria

Los exámenes se desarrollan de forma simultánea en las dos provincias. En Santa Cruz de Tenerife, las resoluciones sitúan las pruebas principalmente en el IES La Laboral, en San Cristóbal de La Laguna. Gestión General también utiliza el IES Viera y Clavijo. En la provincia de Las Palmas, las sedes se concentran en el IES Profesor Juan Pulido Castro y en los edificios del IES José Arencibia Gil, ambos en Telde.

Función Pública concretará el centro y el aula de cada participante antes de las pruebas. Los aspirantes acudirán a la provincia que seleccionaron en su solicitud y presentarán el DNI u otro documento válido de identificación. El llamamiento comienza por las personas cuyo primer apellido arranca con la letra B y la ausencia supone la exclusión, salvo causa de fuerza mayor que acepte el tribunal.

El cuerpo administrativo concentra la mayor oferta

El cuerpo administrativo, del subgrupo C1, concentra el mayor número de plazas: 57 puestos, de los cuales 46 corresponden al turno general y 11 al cupo de discapacidad. Su ficha oficial, con fecha de actualización del 7 de julio, solo recoge el sorteo para determinar la composición del tribunal calificador. El proceso todavía no muestra una lista definitiva ni una fecha para el ejercicio.