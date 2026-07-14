La Policía Nacional incorpora a 219 agentes en prácticas en Canarias

La Jefatura Superior de Policía de Canarias refuerza su plantilla con la incorporación de 209 policías en prácticas de la Escala Básica y 10 de la Escala Ejecutiva, que realizarán su periodo de prácticas en las distintas comisarías de las Islas, 125 en la provincia de Las Palmas y 94 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y el Jefe Superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, presidieron esta mañana los actos de incorporación.

Presentación de los nuevos agentes en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Los policías, pertenecientes a la XLI promoción de Escala Básica y XXXIX de la Escala Ejecutiva, se incorporarán al servicio de las distintas unidades policiales tras haber completado el período de formación teórico, donde adquirieron conocimientos en múltiples materias como derecho penal y procesal, investigación, policía científica, idiomas, defensa personal, tiro policial, entre otras.

Distintas unidades

Los agentes en prácticas prestarán servicio en las comisarías provinciales, locales y de distrito donde se integrarán en las distintas unidades de la Policía Nacional, para desempeñar las funciones que habitualmente desarrollan los grupos de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Oficinas de Denuncias, Información, Extranjería y Policía Científica.

Desde Delegación del Gobierno destacan que la incorporación de estos 219 agentes en prácticas supone un "importante refuerzo" en todas las comisarías de las islas en las que está presente la Policía Nacional, contribuyendo tanto al desarrollo de la Operación Verano como al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y a la mejora de la atención prestada a la población.