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Salvamento Marítimo rescata a 37 migrantes de una neumática a la deriva al este de Lanzarote

Una llamada desde la precaria embarcación alertó de una avería en el motor y el helicóptero Helimer 205 la localizó este martes

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo

Imagen de archivo de la Salvamar Al Nair con migrantes rescatados a bordo / Adriel Perdomo/Efe

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este martes al este de Lanzarote a 37 hombres de origen magrebí que alertaron con una llamada al 112 de que iban en una neumática a la deriva después de que se averiara su motor.

La alerta fue recibida a través del 112, que informó de una llamada desde la propia embarcación indicando que su motor no funcionaba.

Un helicóptero localizó la embarcación

El helicóptero Helimer 205 de Salvamento Marítimo localizó la neumática al este de Lanzarote y permaneció en la zona hasta la llegada de la Salvamar Al Nair, que completó el rescate de los ocupantes sin incidencias.

Según las primeras informaciones, todos los rescatados son varones y se encontraban en aparente buen estado.

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La operación fue coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

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