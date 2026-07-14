Cómo solicitar hasta 3.000 euros de beca del Gobierno de Canarias para el curso 2026-2027: todos los requisitos y plazos

Los estudiantes residentes en Canarias que vayan a cursar estudios universitarios oficiales (grados y másteres) o enseñanzas artísticas superiores durante el curso 2026-2027 ya pueden solicitar las becas convocadas por el Gobierno de Canarias, una línea de ayudas destinada a facilitar el acceso a la educación superior y reducir el impacto económico que supone continuar los estudios fuera del domicilio familiar.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Universidades e Investigación, permanecerá abierta desde el 7 de julio hasta el 6 de agosto de 2026, ambos inclusive. Su objetivo es contribuir a sufragar gastos como la matrícula, el transporte, la residencia o determinadas circunstancias personales, como la discapacidad, mediante distintas modalidades de ayuda que pueden llegar hasta los 3.000 euros.

Estas becas están dirigidas especialmente a estudiantes que no reúnen los requisitos para acceder a todas o alguna de las modalidades de beca convocadas por el Ministerio competente en materia de becas universitarias, ofreciendo así una alternativa para que puedan continuar su formación.

Recepción a los estudiantes con mejores calificaciones en la PAU de junio 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo

¿Quiénes pueden solicitar las becas del Gobierno de Canarias?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan residencia administrativa en Canarias y que durante el próximo curso académico vayan a matricularse en:

Un grado universitario oficial .

. Un máster universitario oficial .

. Enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos de España.

Los estudios podrán realizarse tanto en universidades públicas canarias como en cualquier otra universidad pública del territorio nacional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.

Requisitos que deben cumplir los solicitantes

Además de estar matriculado en alguno de los estudios incluidos en la convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos generales.

Entre ellos destacan:

Cumplir los requisitos económicos y académicos establecidos por la convocatoria.

establecidos por la convocatoria. No estar en posesión de un título del mismo nivel o superior al de los estudios para los que se solicita la ayuda.

al de los estudios para los que se solicita la ayuda. Tener la residencia administrativa en Canarias y que la renta familiar estuviera domiciliada en esta comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior a la convocatoria.

El Gobierno de Canarias recuerda que las solicitudes que no cumplan estos requisitos serán desestimadas.

Qué gastos cubren las becas

Las ayudas contemplan diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades de cada estudiante.

Entre las principales destacan:

Ayuda para la matrícula

La beca puede cubrir el importe correspondiente a los créditos matriculados, aunque el procedimiento de pago dependerá del centro donde curse los estudios el beneficiario.

En el caso de las universidades públicas de Canarias, la Administración abonará directamente el importe de la matrícula a la universidad.

Cuando los estudios se realicen en una universidad pública del resto de España o en un centro público de enseñanzas artísticas superiores, el dinero será transferido al estudiante para que pueda afrontar ese gasto.

Ayuda ligada a la renta

Los alumnos que cumplan los requisitos económicos podrán recibir una ayuda fija de 1.700 euros, destinada a aliviar los gastos derivados del curso académico.

Esta cuantía busca favorecer especialmente a las familias con menor capacidad económica.

Arranca la PAU 2026 en la ULPGC / José Pérez Curbelo

Ayuda por residencia

Una de las partidas más importantes de la convocatoria corresponde a los estudiantes que deben cambiar de domicilio durante el curso.

En estos casos, la beca por residencia puede alcanzar hasta 3.000 euros, convirtiéndose en una de las ayudas de mayor importe previstas por el Gobierno autonómico.

Esta prestación está pensada para compensar parte de los gastos derivados del alquiler o alojamiento durante el periodo lectivo.

Complementos por rendimiento académico

La convocatoria también contempla un incentivo económico para reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes.

Podrán acceder a este complemento quienes hayan obtenido una nota media mínima de:

8 puntos en estudios generales.

en estudios generales. 7 puntos en Arquitectura, Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud.

Las cuantías se distribuyen según la nota obtenida.

En los estudios generales:

Entre 8,00 y 8,49 : 75 euros .

: . Entre 8,50 y 8,99 : 100 euros .

: . Entre 9,00 y 9,49 : 150 euros .

: . 9,50 o más: 200 euros.

Para Arquitectura, Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud se mantienen las mismas cantidades económicas, aunque el acceso comienza con una nota media de 7 puntos.

Con este sistema, la convocatoria pretende reconocer el rendimiento académico sin dejar de atender las necesidades económicas de los estudiantes.

Ayudas adicionales para transporte

El desplazamiento continúa siendo uno de los principales gastos para muchos universitarios canarios, especialmente cuando deben trasladarse entre islas o estudiar en la Península.

Por este motivo, la convocatoria incorpora ayudas específicas según la isla de residencia familiar.

Los estudiantes con domicilio en Gran Canaria o Tenerife podrán recibir:

442 euros si estudian en universidades públicas de Canarias.

si estudian en universidades públicas de Canarias. 888 euros si cursan estudios en universidades públicas del resto de España.

En cambio, quienes residan en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, La Graciosa, La Palma o Lanzarote dispondrán de una ayuda superior:

623 euros para estudios en universidades públicas canarias.

para estudios en universidades públicas canarias. 937 euros para estudios en universidades públicas del resto del país.

Esta diferencia responde al mayor coste que supone desplazarse desde las islas no capitalinas para acceder a la educación superior.

Apoyo específico para estudiantes con discapacidad

Otra de las líneas de apoyo incluidas en la convocatoria está destinada a estudiantes con diversidad funcional, con ayudas graduadas en función del porcentaje de discapacidad reconocido.

Las cuantías previstas son:

600 euros para discapacidades entre el 33 % y el 49 %.

para discapacidades entre el 33 % y el 49 %. 900 euros para grados entre el 50 % y el 64 %.

para grados entre el 50 % y el 64 %. 1.500 euros cuando la discapacidad sea igual o superior al 65 %.

cuando la discapacidad sea igual o superior al 65 %. 3.000 euros para personas con una discapacidad superior al 65 % y dependencia reconocida de grado III, nivel 2.

Estas ayudas pretenden compensar parte de los gastos adicionales que muchas personas afrontan durante su formación universitaria.

Primer día de la convocatoria de la PAU extraordinaria / Andrés Cruz

Cómo presentar la solicitud

Toda la tramitación de estas becas se realiza de forma electrónica, por lo que los interesados deberán acceder a la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias para cumplimentar el formulario correspondiente.

Antes de iniciar el trámite, la Administración recomienda revisar detenidamente la convocatoria, consultar el manual de becas universitarias y preparar la documentación necesaria según cada caso.

La solicitud puede enviarse incluso aunque falte algún documento. Si ocurre, la Administración remitirá un requerimiento para completar el expediente dentro del plazo establecido.

Asimismo, aconseja conservar el justificante de presentación, ya que puede resultar necesario durante la tramitación del procedimiento.

Qué ocurre después de presentar la solicitud

Una vez registrada la solicitud, los aspirantes deberán permanecer atentos tanto a su correo electrónico como al área personal de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias, ya que todas las comunicaciones relacionadas con la convocatoria se realizarán por esta vía.

A través de este sistema se publicarán las resoluciones, los requerimientos de documentación y cualquier otra notificación relacionada con el expediente. La Administración recuerda que es responsabilidad del solicitante revisar periódicamente estos canales para evitar que expire algún plazo.

En caso de que durante la revisión del expediente falte algún documento o sea necesario aportar información adicional, el estudiante recibirá un aviso para completar la documentación requerida.

Además, quienes tengan incidencias técnicas durante la tramitación o dudas sobre el procedimiento pueden solicitar asistencia llamando al 012 o a los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012.

Alegaciones y recursos: qué opciones tienen los estudiantes

Una vez publicada la resolución provisional, los solicitantes que no estén conformes con el resultado podrán presentar alegaciones para que su expediente vuelva a ser revisado.

El plazo será de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación. El formulario correspondiente estará disponible en el área personal de la Sede Electrónica.

El Gobierno de Canarias recuerda que, en esta fase, solo es posible presentar alegaciones, ya que la resolución provisional no pone fin al procedimiento administrativo.

Posteriormente, cuando se publique la resolución definitiva, quienes consideren que existe algún error podrán presentar un recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Universidades e Investigación.

El plazo para interponer este recurso será de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución definitiva.

Como alternativa, también podrá acudirse directamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cuyo caso el plazo será de dos meses.

La Administración recuerda que ambos procedimientos no pueden tramitarse simultáneamente. Si primero se presenta un recurso de reposición, será necesario esperar a que sea resuelto —o desestimado por silencio administrativo— antes de acudir a la vía judicial.

Cómo se realizará el pago de las becas

Las ayudas económicas se abonarán una vez que se dicte la resolución correspondiente.

Con carácter general, el dinero se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta del estudiante beneficiario.

Sin embargo, existe una diferencia importante en lo relativo al pago de la matrícula.

Cuando el alumnado curse estudios en una universidad pública de Canarias, será la propia Administración quien abone directamente el importe correspondiente a la institución universitaria.

En cambio, si los estudios se realizan en una universidad pública del resto de España o en un centro público de enseñanzas artísticas superiores, el importe será transferido directamente al beneficiario.

Obligaciones de quienes reciben la beca

Obtener una ayuda pública implica asumir determinadas responsabilidades.

La convocatoria recuerda que el dinero concedido debe destinarse exclusivamente a la finalidad para la que fue otorgado: realizar los estudios, asistir a clase y aprovechar el curso académico.

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos durante todo el periodo de disfrute de la ayuda.

En caso contrario, la Administración podrá iniciar un procedimiento de reintegro.

Cuándo habrá que devolver la beca

Uno de los aspectos más importantes de la convocatoria es el relativo a la devolución de las ayudas.

El Gobierno de Canarias establece distintos supuestos en los que el estudiante estará obligado a reintegrar total o parcialmente el importe recibido.

Entre ellos figuran:

Anular la matrícula .

. Abandonar los estudios durante el curso académico.

durante el curso académico. No superar el rendimiento mínimo exigido.

En este último caso, la devolución afectará a todas las ayudas percibidas, excepto al importe correspondiente a la matrícula.

Los porcentajes mínimos exigidos son:

Aprobar al menos el 50 % de los créditos matriculados en las ramas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas .

en las ramas de y . Superar un mínimo del 40 % de los créditos en Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas.

Estas condiciones buscan garantizar que las ayudas públicas se destinan a estudiantes que mantienen un aprovechamiento académico adecuado.

Cómo se comprobarán los requisitos académicos

La forma de verificar que el estudiante cumple las condiciones dependerá del lugar donde curse sus estudios.

Estudiantes de universidades públicas canarias

En estos casos, serán las propias universidades públicas de Canarias las que facilitarán a la Administración los datos académicos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

Esto evita que el alumnado tenga que presentar documentación adicional.

Estudiantes de universidades públicas del resto de España

Quienes estudien fuera del archipiélago o cursen enseñanzas artísticas superiores en centros públicos deberán presentar su expediente académico antes del 31 de diciembre de 2026.

Con esta documentación se comprobará que cumplen los requisitos exigidos para conservar la beca.

Qué ocurre si no se justifica correctamente la ayuda

La convocatoria también contempla el supuesto de que el beneficiario no justifique adecuadamente el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Si la Administración considera que la justificación es insuficiente o incorrecta, podrá exigir la devolución del importe concedido, salvo la parte correspondiente a la matrícula.

En ese caso, el reintegro deberá realizarse mediante el Modelo 800 de la Agencia Tributaria Canaria, siguiendo el procedimiento establecido por este organismo.

Una convocatoria para facilitar el acceso a la educación superior

Las becas del Gobierno de Canarias forman parte de las políticas públicas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y a las enseñanzas artísticas superiores.

La condición insular del archipiélago hace que muchos estudiantes deban asumir gastos adicionales por desplazamientos, alojamiento o transporte para poder continuar su formación, especialmente quienes residen en islas no capitalinas o cursan estudios fuera de Canarias.

Por ello, la convocatoria combina ayudas destinadas a cubrir diferentes necesidades, desde la matrícula hasta el alojamiento, pasando por el transporte, la renta familiar, el rendimiento académico o las situaciones de discapacidad.

Además, la Administración autonómica mantiene esta línea de ayudas como complemento a las becas convocadas por el Ministerio competente en materia de educación, permitiendo que determinados estudiantes que no reúnen los requisitos para acceder a las ayudas estatales puedan disponer de apoyo económico.