Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.561 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Seúl anuncia 3,5 millones de dólares adicionales en ayudas para Venezuela Corea del Sur anunció este martes una ayuda humanitaria adicional por valor de 3,5 millones de dólares a Venezuela, para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto, así como 30 toneladas de refugios temporales. Del total, 3 millones de dólares se aportarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas, según informó hoy el Ministerio de Exteriores surcoreano.

NASA: una falla desplazó hasta 60 centímetros superficie tras los terremotos en Venezuela La NASA aseguró este lunes que los daños extremos que el reciente doble terremoto de Venezuela dejó en Caracas y en La Guaira fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre. La agencia espacial estadounidense publicó este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre. Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

El desafío de qué priorizar en la reconstrucción en Venezuela tras los terremotos Venezuela entra en una etapa de reconstrucción en la que puede haber demanda excesiva de los recursos para reparar los daños provocados por los recientes terremotos, que dejaron —según el Gobierno— al menos 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados, aunque la cifra podría ser mayor. "Todo el mundo quiere reparar sus grietas rápido. Se están usando bloques, cemento y buscando albañiles. ¿Vamos a empezar a pelear por el cemento que quede, por los albañiles que queden?", dijo a EFE Esteban Tenreiro, ingeniero estructural e hijo de Oscar Tenreiro, reconocido arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura en Venezuela. Esa alta demanda incrementaría los costos de los materiales y de la mano de obra, recursos esenciales para quienes perdieron casas, por lo que Tenreiro instó a priorizar la atención de hospitales, escuelas y otras edificaciones con daños graves.

El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561 La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

La petición de Shakira La cantante colombiana Shakira hizo un llamado este lunes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para apoyar el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda ayuda para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. "Presidente Macron, de Francia, y canciller Merz, de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir", afirmó la artista barranquillera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Los escombros del terremoto El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantiene bajo control los vertederos habilitados para gestionar los escombros de las edificaciones derrumbadas a causa del doble terremoto del pasado 24 de junio, al tiempo que advirtió que arrojar estos desechos al mar acarrea sanciones. "Se han dispuesto espacios autorizados y vertederos controlados, que deben ser utilizados obligatoriamente", indicó en un comunicado el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente), difundido en su cuenta de X.

El hospital de campaña español ha atendido a 1.805 pacientes El hospital de campaña desplegado por España en Venezuela para atender a los heridos en el doble terremoto del pasado 24 de junio ha atendido a 1.805 pacientes distintos en un total de 2.194 consultas médicas en sus primeros 12 días de funcionamiento en el corazón de la capital, Caracas. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el primer grupo de voluntarios del equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que desplegó este hospital de campaña regresa este lunes a España.

Maduro destaca la solidaridad de los países tras los terremotos de Venezuela El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y detenido en Nueva York, ha resaltado en su habitual mensaje semanal la solidaridad mostrada por distintos países para ayudar a Venezuela ante el doble terremoto del pasado 24 de junio que se ha cobrado ya casi 4.500 vidas. "Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria", ha planteado Maduro.

Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 157 hasta los 4.490 Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial. El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.