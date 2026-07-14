Valido defiende que CC no será "un obstáculo" para el techo de gasto, pero condiciona el apoyo a los presupuestos al cumplimiento de los acuerdos con Canarias
"No aceptaremos que se premie a los incumplidores y se castigue a quienes hemos hecho la tarea", advierte la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso
E. D. / L. P.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha defendido este martes que la formación nacionalista no será "un obstáculo" para la aprobación del techo de gasto del Gobierno de España, al considerarlo el primer paso para que el Ejecutivo presente unos Presupuestos Generales del Estado. No obstante, ha advertido de que CC sí se opondrá a unas hipotéticas cuentas públicas que no recojan los acuerdos suscritos con Canarias, si no respetan los derechos del Archipiélago como región ultraperiférica o si el Gobierno "maquilla" la financiación de Canarias incorporando los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Valido ha intervenido durante el debate sobre la senda de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero para 2026, celebrado en la sesión extraordinaria del Congreso de este martes.
En su intervención, ha recordado que Coalición Canaria ha pedido "hasta la saciedad" que el Gobierno de España cumpla con un "mandato constitucional" y presente los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, ha subrayado que la formación nacionalista canaria ha apoyado "todas las iniciativas que han llegado a esta Cámara exigiendo la presentación de las cuentas del Estado", por lo que ha celebrado que, "tres años después", se dé "el primer paso para que eso se produzca".
Gobernar a base de presupuestos prorrogados
Desde la tribuna del Congreso, la diputada nacionalista ha sostenido que "no es verdad" que se pueda gobernar "de manera sistemática, como ha ocurrido en estos años de legislatura, a base de reales decretos y con presupuestos prorrogados".
Como ejemplo, ha recordado que en el último Pleno del mes de junio el Gobierno de España no logró sacar adelante un real decreto para autorizar operaciones de crédito extraordinarias destinadas a organismos y entidades públicas, una situación que, según señaló, donde se viven situaciones “muy dolorosas”, como las que atraviesa el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), "que los canarios conocemos bien".
Acuerdos con Canarias
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso ha insistido en que la principal responsabilidad de la Cámara es "aprobar o rechazar las cuentas", por lo que ha garantizado que la formación nacionalista canaria no será "un obstáculo" para que prospere "este primer paso". No obstante, ha advertido de que "sí lo seremos" si los Presupuestos Generales del Estado no recogen "perfectamente" los acuerdos suscritos con Canarias, si no respetan los derechos del Archipiélago como región ultraperiférica o si pretenden "maquillar" las cuentas de Canarias con la financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF).
"El ridículo crecimiento que se nos ha otorgado de déficit tiene que ir acompañado de flexibilidad de gasto", ha defendido la diputada nacionalista, porque "cada una de nuestras administraciones necesita más recursos, pero también poder disponer de ese dinero". En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de La Palma, donde "no se les permite utilizar" el superávit para finalizar obras vinculadas a la reconstrucción tras la erupción volcánica.
"No podemos seguir hablando de más y más ingresos si nuestros servicios públicos colapsan, y para que esto cambie necesitamos unas cuentas", ha concluido Valido, quien ha advertido de que "no aceptaremos que se premie a los incumplidores y se castigue a quienes hemos hecho la tarea".
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