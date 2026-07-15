El calor vuelve a ganar fuerza en Canarias con hasta 34 grados en Gran Canaria este miércoles

Canarias volverá a notar este miércoles un repunte de las temperaturas, especialmente en las medianías y zonas de interior, donde los termómetros subirán entre ligera y moderadamente tras varios días de estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las máximas alcancen los 34 grados en las medianías del sureste, sur y oeste de Gran Canaria, convirtiendo a la Isla en el punto más cálido del Archipiélago.

En el resto de Canarias también se espera un ambiente más cálido. Las temperaturas podrán alcanzar los 32 grados en el interior del sur de Fuerteventura y rondarán los 30 grados en las medianías del sur de las islas occidentales y del sur de Lanzarote.

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en las vertientes norte durante las primeras y últimas horas del día.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de varias islas, donde por la tarde no se descartan rachas localmente intensas.

En cuanto al estado del mar, predominará el viento del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, mientras que en la costa suroeste habrá viento variable y mar rizada.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas apenas variarán en el norte y subirán ligeramente en el sur, donde podrán alcanzarse de forma puntual los 30 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior por la tarde.

Temperaturas previstas (°C): Arrecife, 21 / 29

Fuerteventura

Tiempo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos matinales en el este. Las máximas subirán en el interior, donde se podrán registrar hasta 32 grados en el sur de la isla. El viento será moderado del nordeste.

Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario, 21 / 28

Gran Canaria

En el norte habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, mientras que el resto de la jornada será poco nuboso o despejado. Las temperaturas apenas cambiarán en la costa, pero subirán de forma notable en las medianías y zonas de interior. La Aemet prevé máximas de hasta 34 grados en las vertientes sureste, sur y oeste, además de 30 grados en amplias zonas de cumbre. El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte en el noroeste y sureste.

Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria, 22 / 26

Tenerife

Los intervalos nubosos quedarán restringidos al norte durante las primeras y últimas horas del día. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas, donde el ascenso será más acusado, mientras que en las vertientes este, sur y oeste podrán alcanzarse los 30 grados. En las cumbres habrá viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife, 22 / 30

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y cielos despejados en el resto. Las máximas subirán en medianías y zonas altas, especialmente en las orientadas al sur y oeste, donde también podrán alcanzarse los 30 grados.

Temperaturas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera, 23 / 29

La Palma

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte y este durante el inicio y el final de la jornada. Las temperaturas máximas subirán especialmente en las medianías del oeste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma, 21 / 27

El Hierro

Habrá intervalos nubosos en el nordeste durante las primeras y últimas horas, mientras que el resto del día será poco nuboso. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en las medianías y zonas altas de las vertientes este y sur, donde también podrán alcanzarse los 30 grados.

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