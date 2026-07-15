Canarias diseña hospitales y centros de salud más accesibles para casi 40.000 isleños con discapacidad

Canarias quiere diseñar hospitales y centros de salud más accesibles. El creciente número de personas con discapacidad que atienden los servicios sanitarios –unido al imperativo legal–, ha obligado a tomar medidas para hacer la asistencia más cómoda y accesible. Y es que el número de tarjetas sanitarias de accesibilidad y acompañamiento (AA) se ha duplicado en casi tres años, lo que significa que la sanidad isleña atiende a casi 40.000 personas con algún tipo de patología incapacitante o problema para comunicarse.

Así lo afirmó la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón que, en una comisión parlamentaria de Bienestar Social, ha informado sobre las acciones realizadas en su área para garantizar la accesibilidad de las personas vulnerables al sistema. Entre las principales mejoras de los últimos tres años, la consejera hizo alusión a la instalación de 49 bucles de inducción magnética, la traducción de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios en braille y lengua de signos y el reparto de hasta 350 libretos de pictogramas para facilitar la comunicación en los centros de salud. "Esto es un avance, especialmente para las personas que sufren una discapacidad grave y problemas de comunicación", ha insistido.

Aunque admitió que aún "queda mucho por avanzar", Monzón se congratuló por las acciones puestas en marcha en los últimos tres años. "Se ha trabajado intensamente para que las personas con discapacidad puedan acceder a usar y entender de forma más segura y autónoma nuestros servicios públicos", ha destacado.

En todo caso, para los próximos años, la Consejería se centrará en seguir mejorando la accesibilidad y la comunicación, reducir la brecha digital, ampliar los recursos de salud mental, implantar nuevas unidades de atención temprana, fortalecer la coordinación entre administraciones y adaptar las políticas sanitarias a una población en la que cada vez hay más personas que envejecen con discapacidad.

Apoyo a la Ley de Dependencia

En la comisión, la consejera ha admitido que gran parte de esta situación es posible gracias a las modificaciones legislativas tanto de Canarias como del Estado a la hora de tramitar y reconocer la discapacidad.

En este sentido, ha considerado muy positivo el cambio en la Ley de Dependencia aprobado en el Congreso, no solo porque el Estado transferirá el 50% de la financiación que hasta ahora aportaban las comunidades autónomas, sino también porque permitirá agilizar "considerablemente" el reconocimiento de los grados de discapacidad.

Destacó, además, que gracias a esta modificación legal las personas con un grado uno de dependencia pasan automáticamente a tener reconocido un 33% de discapacidad y con los grados dos y tres podrán alcanzar hasta un 65% de discapacidad. "Se ha puesto en marcha un sistema de reconocimiento de la discapacidad más ágil y justo", ha insistido.

El papel de Canarias

No obstante, la consejera ha recordado que el Gobierno de Canarias ya fue pionero en esta legislatura en la agilización de los procedimientos para el reconocimiento de la discapacidad. Por eso, al igual que ella aplaude los avances del Estado, también este debería reconocer el esfuerzo de Canarias, que además ha asumido las aportaciones en dependencia que hasta ahora no realizaba el Ejecutivo central, ha reivindicado.

"Se ha trabajado intensamente para que las personas con discapacidad puedan acceder a usar y entender de forma más segura y autónoma nuestros servicios públicos" Esther Monzón

"Entre enero y mayo se han resuelto 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho, más del doble que el primer semestre de la legislatura, cuando apenas llegábamos a 2.729", ha recalcado. En este sentido, la consejera destacó la mejora de la coordinación entre las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, lo que ha permitido la formación de 250 profesionales para agilizar las valoraciones de discapacidad y el acceso a la historia clínica electrónica.

Esta es una de las razones por las que se ha duplicado el reparto de tarjetas sanitarias AA. Identificaciones que se emiten a los pacientes que presentan demencia con afección moderada, discapacidad intelectual grave, discapacidad de trastorno de comunicación grave, trastorno del espectro autista, trastornos mentales crónicos, sordoceguera y parálisis cerebral.

Atención y diagnóstico temprano

La consejera también ha hecho alusión a los recursos de atención y diagnóstico temprano a las patologías, ya que "mientras antes podamos diagnosticar, antes podremos tener las herramientas preparadas para atenderlo". En este sentido, recordó que en los últimos tres años se han abierto once unidades para atención temprana y está previsto abrir nueve más, hasta llegar al máximo de 20 contemplado en el plan estratégico de Sanidad.

Canarias está muy por encima de la media nacional en detección neonatal

Asimismo, ha señalado que ha habido avances en los servicios de detección precoz de la discapacidad y en general de enfermedades neonatales, con la existencia de tres programas de cribado neonatal que han permitido pasar de 18 a 49 enfermedades metabólicas, a las que próximamente se unirá la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X para llegar al medio centenar. "Canarias está muy por encima de la media nacional en detección neonatal", defendió la consejera.