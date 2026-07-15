Canarias se prepara para el regreso de la calima y temperaturas de hasta 34ºC este jueves, según la Aemet

La calima en altura y las temperaturas máximas en ascenso, que podrán llegar a los 34º C en el interior de Fuerteventura y las medianías de Gran Canaria predominarán, predominarán este jueves en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá este o noreste 4 o 5, localmente 2 a 4 al noreste. Marejadilla o marejada. Cerca de costa suroeste: variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del oeste de 1 metro, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este jueves en Canarias:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 30-32 ºC en el sureste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior donde son probables rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 30

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el oeste a primeras horas del día. Temperaturas con pocos cambios en el oeste, en el resto ligeros ascensos. Se alcanzarán 32-34 °C en zonas de interior del sur, sin descartar que superen los 30 ºC en zonas costeras del sureste. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 29

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 600 a 700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso en medianías e interior, y sin cambios en costas. Máximas en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en el sur. Se alcanzarán los 34 ºC en medianías de la cuenca de Tirajana así como en el sudeste, localmente en el interior oeste de la isla, y probablemente en zonas bajas de la cuenca de Tejeda. No se descarta alcanzar esa temperatura de forma local en zonas costeras del sureste. En el resto del interior, orientado al sur, este y oeste, se superarán los 30 ºC. Las temperaturas nocturnas probablemente no bajen de los 24-26 ºC en las zonas más afectadas. Viento del nordeste fuerte en vertientes noroeste y sudeste, donde por la tarde son probables rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el resto de vertientes. Se podrán alcanzar localmente los 30° en vertientes este (incluida la capital) y sur. No se descarta que las mínimas localmente no bajen de los 24-26 ºC en las zonas de mayor afectación. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En zonas altas, viento flojo a moderado del suroeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 31

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el resto de vertientes. Se podrán alcanzar localmente los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste. No se descarta que las mínimas localmente no bajen de los 24-26 ºC en las zonas de mayor afectación. Viento del nordeste que soplará fuerte en los extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 28

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, intervalos nubosos. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos en el litoral oeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso al norte y este, y ligero ascenso en el oeste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste por la tarde. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 23 27

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos predominando los cielos poco nubosos en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías. Máximas con pocos cambios. En medianías y zonas altas de vertientes este y sur se podrán alcanzar localmente los 30 °C. Viento del nordeste que soplará fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 25