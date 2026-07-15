Esther Monzón informa de que casi 40.000 personas cuentan con tarjeta sanitaria AA para facilitar la accesibilidad y el acompañamiento

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó este miércoles en la Comisión de Discapacidad del Parlamento regional que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha entregado un total de 39.970 tarjetas sanitarias con los llamados códigos AA (accesibilidad y acompañamiento), que permiten identificar a aquellos pacientes con diferentes situaciones de mayor vulnerabilidad respecto a su diagnóstico de discapacidad para mejorar su asistencia sanitaria. «Se trata especialmente de aquellos pacientes que presenten discapacidad grave con deficiencias para la comunicación e interacción social», explicó Monzón.

Según dijo, «esta cifra supone un aumento del 90,4% con respecto a febrero de 2024, cuando se produjo mi anterior comparecencia en esta Comisión, fecha en la que se había entregado 20.983 tarjetas AA». Además, recordó que esta prestación identifica a este colectivo de pacientes para que se puedan «tomar las medidas necesarias dentro del sistema sanitario público encaminadas a facilitar la accesibilidad y acompañamiento necesarios para recibir una asistencia sanitaria de calidad».

AA: accesibilidad y acompañamiento

Estos caracteres incluidos en las tarjetas sanitarias individuales hacen referencia a determinadas situaciones especiales de pacientes con dificultades en la comunicación e interacción social; dificultad para identificar el estado físico o emocional y poder comunicarlo a la familia o profesionales; hipersensibilidad a las situaciones extrañas o a determinados estímulos sensoriales; frecuentes episodios de ansiedad y cambios conductuales en situaciones nuevas y extrañas; poca o mala tolerancia a situaciones de espera; ansiedad y temores a someterse a determinadas pruebas o exploraciones; dificultad para entender y seguir las instrucciones de los profesionales o para entender la intervención médica y la finalidad curativa, o algún grado de déficit cognitivo.

Con el código AA se implantan una serie de medidas facilitadoras en la espera y en el acompañamiento de los pacientes con necesidades especiales, lo que contribuye a reducir las repercusiones negativas en el estado emocional y de conducta que pueden provocar en el paciente las circunstancias del entorno del sistema sanitario.

Así, ante un paciente con la identificación AA en su tarjeta sanitaria, los profesionales de las unidades asistenciales que lo reciban (consultas, urgencias, pruebas diagnósticas o terapéuticas) minimizan el tiempo de espera para que permanezca el menor tiempo posible en el centro sanitario; garantizan su acompañamiento por sus cuidados en las consultas; realizan las pruebas diagnósticas cuando la situación clínica lo permita, y proporcionan de forma coordinada las diferentes citas para reducir, en la medida de lo posible, las consultas y las estancias en el centro sanitario.

En el caso de los servicios de Urgencias, ante un paciente con estas características, se procura, siempre que las condiciones lo permitan, no hacerles esperar y que puedan estar acompañados en todo momento.

Beneficiarios de esta nueva herramienta

Se benefician de este código AA aquellas personas que presenten patologías como demencia, discapacidad intelectual o trastorno de conducta, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, discapacidad con trastorno de comunicación, sordoceguera, parálisis cerebral o trastorno mental crónico con grave déficit del funcionamiento psicosocial.

El profesional médico de Atención Primaria puede introducir los datos necesarios para crear el correspondiente informe que dé luz verde a la creación del código AA en cada una de las tarjetas sanitarias que así lo requieran. Una vez dada de alta en el sistema informático, el paciente actualizará su tarjeta sanitaria en el área administrativa de su centro de salud donde imprimirán la nueva tarjeta con el código AA que lo identifica como beneficiario de esta prestación.

Otras acciones

La consejera también recordó otras acciones puestas en marcha por el SCS para reforzar la comunicación con personas con discapacidad en los centros sanitarios públicos del archipiélago. Así, explicó que se han diseñado y distribuido entre las once gerencias sanitarias de Canarias un total de 350 libretos de pictogramas para facilitar la comunicación con personas que no puede hacerlo con su propia voz, mediante Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). «Durante 2025 se impartieron once cursos y se formó a 130 profesionales de equipos de Pediatría en el uso de estos sistemas SAAC. Y en lo que llevamos de 2026, se han realizado nueve ediciones más de este curso», matizó.

También hizo hincapié en que, para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, en lo que va de legislatura se han instalado 49 bucles de inducción magnética en centros de salud. «Hemos pasado de cero dispositivos a tener casi medio centenar en tres años, ubicados en puntos en los que hay más ruido ambiental, como los mostradores de administración. Su distribución por islas es la siguiente: 17 en Gran Canaria, 16 en Tenerife, diez en Fuerteventura, dos en Lanzarote, dos en La Palma, uno en La Gomera y uno en El Hierro», apuntó Monzón.

Estrategia de enfermedades raras de Canarias

Otra de las medidas que la consejera destacó durante su intervención es la publicación de la Carta de derechos y deberes de los pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud en nueve idiomas, en Braille y lengua de signos, y distribuido cartelería específica, con código QR, para facilitar el acceso a este documento.

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El SCS cuenta con una serie de programas asistenciales para mejorar y protocolizar la atención a personas con discapacidad, entre ellas el programa de cribado neonatal para el diagnóstico temprano de enfermedades raras, el Protocolo de Distrofias Hereditarias de Retina (DRH) en Canarias, la Estrategia de Enfermedades neurodegenerativas y la de Enfermedades Raras de Canarias 2023-2026.