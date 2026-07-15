Fernando Clavijo aborda con UGT la actualización de la indemnización por residencia en Canarias que afecta a 90.000 empleados públicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo hoy un encuentro con el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, para abordar la actualización de la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en el archipiélago y analizar su extensión al conjunto de los empleados públicos transferidos de la Comunidad Autónoma.

En la reunión participaron también la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el secretario del Sector de la Administración General del Estado de UGT Canarias, Antonio Terrones.

Una indemnización por residencia diferenciada

Nieves Lady Barreto, señaló al término del encuentro que "el Gobierno de Canarias incorporará esta reivindicación a la negociación del Decreto Canarias porque afecta a entre 80.000 y 90.000 personas que viven y trabajan en las islas y no es justo que una decisión del Estado, adoptada para resolver una situación en otra comunidad autónoma, termine convirtiéndose en una medida injusta para Canarias".

El presidente de Canarias ya trasladó esta propuesta a los ministros de Política Territorial y de Hacienda, con el objetivo de que pueda abordarse en las próximas semanas. Asimismo, defendió que, además de actualizar las cuantías de la indemnización por residencia, es necesario revisar otros aspectos de este complemento para adaptarlo a la realidad actual del archipiélago y reforzar el atractivo de Canarias como destino para el personal de la Administración General del Estado.

Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, afirmó que "nos parece correcto que Baleares vea incrementada su indemnización por residencia, pero Canarias tiene una realidad diferenciada". UGT solicitó una reunión urgente con el Gobierno de Canarias, para reivindicarse al Ministerio de Política Territorial, con el objetivo de actualizar la indemnización por residencia y se incorpore a la negociación prevista para el próximo mes de septiembre. Se defendió el hecho de que cualquier mejora para Baleares, debe preservar la diferenciación de Canarias, así como extender la actualización tanto al personal de la Administración General del Estado como a los empleados públicos de los servicios transferidos de Sanidad, Educación y Justicia, una medida que beneficiaría a cerca de 90.000 empleados públicos del archipiélago.

El Gobierno de Canarias y UGT coincidieron en la necesidad de que la regulación de la indemnización por residencia tenga en cuenta las condiciones específicas de Canarias como región ultraperiférica y contribuya a garantizar la adecuada cobertura de los servicios públicos en el archipiélago.