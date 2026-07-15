La Guardia Civil lo confirma: cuidado con este robo que aumenta en verano y puede arruinar las vacaciones de muchos canarios
La falta de precaución es uno de los fallos que mas cometen los turistas y los delincuentes se aprovechan de ello.
El verano es una de las épocas más esperadas del año, pero también una de las favoritas para los delincuentes. Con millones de personas viajando hacia destinos como Canarias y otros puntos de España durante julio y agosto. Las autoridades recomiendan a los viajeros extremar al precaución y evitar así que los ladrones arruinen los días de desconexión.
La Guardia Civil ha querido lanzar un aviso a los ciudadanos para que extremen la precaución frente a uno de los robos más habituales que suelen subrir los ciudadanos en sus destinos vacacionales. "Este tipo de robos es muy común por eso queremos que lo conozcas y no te relajes".
Así roban los ladrones a los turistas
Las autoridades explican que los delincuentes no se esconden y actúan de una manera violenta para arrancar los relojes de alta gama a sus víctimas. "Aprovechan cualquier descuido para arrancarles a los turistas el reloj de la muñeca, sin que estos puedan hacer nada", explican
En otros casos, también utilizan los lugares en los que hay una gran aglomeración de personas, donde pueden robar determinados objetos de valor a las víctimas utilizando diferentes tácticas. Es posible que en ocasiones estas no se den cuenta hasta pasado un tiempo.
Además, aseguran que este tipo de delitos aumenta considerablemente en los periodos vacacionales, cuando millones de turistas se dirigen a diferentes zonas turísticas y desconectan hasta el punto de no percibir los riegos y estafas con los que se pueden encontrar.
Lanzan un consejo
La Guardia Civil insiste en la importancia de extremar la precaución durante las vacaciones de verano, ya que las víctimas se aprovechan de robar los relojes a las víctimas "sin que esta pueda hacer nada para evitarlo". Autoprotegerse para disfrutar las vacaciones con seguridad es clave, por ello, se recomienda:
- No viajar con objetos de un valor elevado
- No bajar la guarda en las aglomeraciones
- Desconfiar de quienes intentar llamar tu atención
- En caso de robo, presenta siempre imágenes o pruebas del objeto para que los agentes pueden reconocerlo.
"Si te ha ocurrido, denuncia. Y si puedes, aporta una fotografía o documentación del mismo para poder identificarlo", concluye la agente.
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