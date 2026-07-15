HiperDino apuesta por la papaya canaria y compra 1.000 toneladas de esta nutritiva fruta en 2025

HiperDino en su compromiso de promoción de los hábitos saludables, continúa con su potente campaña de precios en la sección de Frutas y Verduras y durante 2026, ha aumentado su foco en promover el consumo de frescos como mejor medida en cuanto a alimentación saludable se refiere.

En ese sentido, HiperDino compró durante 2025, 1.000 toneladas de papaya canaria a varios proveedores locales de Tenerife y Gran Canaria. Esto supuso una inversión de 2 millones de euros que revirtió directamente en el sector primario canario y en la generación de empleo dentro de este cultivo que es uno de los más sólidos dentro del sector primario, dado su elevado aumento de exportaciones en los últimos años el cual ha aumentado en más de 100%.

El responsable de frutas y verduras de HiperDino, Francisco Padilla ha señalado que “el cliente de HiperDino sabe que siempre va a encontrar esta fruta tropical en nuestras tiendas y lo va a hacer en condiciones de calidad durante los doce meses del año y al precio más económico del mercado. Este producto proviene de proveedores locales de Gran Canaria y de Tenerife que cuidan al mínimo detalle que esta deliciosa fruta llegue a nuestras tiendas en unas condiciones excelentes para que el consumidor aprecie finalmente el valor y el sabor de una fruta cultivada en nuestra tierra”.

El caso de Canarias

Canarias es la principal comunidad autónoma española productora de papaya y de las pocas que se dedican a este cultivo del país por las condiciones climatológicas necesarias para su asentamiento. Las islas cuentan con 285 hectáreas dedicadas a este cultivo, distribuidas en su mayoría en Tenerife que cuenta con 153 hectáreas y Gran Canaria con 121, superficies en su mayoría concentradas en casi un 90 % en invernaderos. Las ventas de papaya fuera del Archipiélago han aumentado en los últimos años hasta un 150,43% en 2023 respecto a 2019, al pasar de 3,97 a 9,94 millones de kilos comercializados en territorio peninsular y otros destinos europeos (5,83 millones de kilos en 2020, 7,55 en 2021 y 8,31 en 2022).

HiperDino apuesta por papaya canaria 1.000 toneladas en 2025 / Carlos Diaz-Recio

La papaya es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Incluye entre otras, vitamina C, vitamina A, folato, potasio y fibra dietética. Además ofrece propiedades antioxidantes gracias a la vitamina C y a los carotenoides, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo y protegen contra el daño celular. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Otro de los principales beneficios de su consumo es que promueve la salud digestiva ya que contiene enzimas digestivas naturales, como la papaína, que ayudan a descomponer las proteínas y facilitan la digestión. En el ámbito cardiovascular, consumir papaya regularmente puede ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y presión arterial.

Apuesta por el producto local

La cadena de supermercados mantuvo su compromiso comercial con 500 empresas locales, dedicadas a la producción de todo tipo de alimentos y productos, desde los frescos, a los envasados. Por sectores, el primario continuó un ejercicio más registrando el mayor volumen de compras con un 64,61% del total de las compras realizadas a proveedores locales. Así durante el pasado año, HiperDino comercializó 40.000 toneladas de productos agrícolas, siendo los productos frescos como las frutas y las verduras, los que engloban una mayor representación de compras con el 65%.

HiperDino recuerda que el aguacate es uno de los productos frescos más completos y saludables del mercado, gracias a sus componentes entre ellos, la fibra, la vitamina E y las grasas monosaturadas que revierte en importantes beneficios para el control de la salud arterial; el aparato digestivo; la salud cardiovascular y la piel, entre otros.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

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Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia. A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.