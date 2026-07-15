HiperDino compró más de 1.000 toneladas de papaya canaria en 2025 y refuerza su apuesta por el producto local

HiperDino continúa reforzando su compromiso con el producto de proximidad y la alimentación saludable. Durante 2025 adquirió alrededor de 1.000 toneladas de papaya cultivada en Canarias, una operación que supuso una inversión cercana a los dos millones de euros y que benefició directamente a productores de Tenerife y Gran Canaria.

La compañía explica que esta estrategia forma parte de su apuesta por fomentar el consumo de frutas y verduras frescas, al tiempo que contribuye al desarrollo del sector primario del archipiélago.

Dos millones de euros para apoyar a los productores canarios

La compra de estas 1.000 toneladas de papaya permitió trabajar con varios proveedores locales, generando actividad económica en uno de los cultivos tropicales que más crecimiento ha experimentado en Canarias durante los últimos años.

El responsable de Frutas y Verduras de HiperDino, Francisco Padilla, destaca que el objetivo es garantizar la presencia de este producto durante todo el año en los supermercados de la cadena. "El cliente de HiperDino sabe que siempre va a encontrar esta fruta tropical en nuestras tiendas y lo va a hacer en condiciones de calidad durante los doce meses del año y al precio más económico del mercado", señala.

Además, recuerda que toda la papaya comercializada procede de productores de Gran Canaria y Tenerife, donde se cuida el proceso de cultivo para ofrecer un producto de calidad.

Canarias lidera la producción nacional de papaya

El archipiélago continúa siendo la principal zona productora de papaya de España gracias a unas condiciones climáticas especialmente favorables para este cultivo.

Actualmente, existen unas 285 hectáreas dedicadas a la producción de papaya en Canarias, distribuidas principalmente entre Tenerife, con 153 hectáreas, y Gran Canaria, con 121 hectáreas. La mayor parte de estas explotaciones se desarrollan bajo invernadero.

El crecimiento del sector también se refleja en las exportaciones. En apenas unos años, las ventas de papaya fuera de Canarias han aumentado de forma notable, pasando de 3,97 millones de kilos comercializados en 2019 a cerca de 10 millones de kilos en 2023, con presencia tanto en la Península como en diferentes mercados europeos.

Una fruta con importantes propiedades nutricionales

La papaya destaca por su elevado contenido en vitaminas y minerales. Entre sus principales componentes figuran la vitamina C, la vitamina A, el ácido fólico, el potasio y la fibra alimentaria. Además, contiene enzimas naturales como la papaína, que favorecen la digestión de las proteínas y contribuyen al correcto funcionamiento del aparato digestivo.

Su aporte de antioxidantes también ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo, mientras que su consumo, dentro de una alimentación equilibrada, puede contribuir al mantenimiento de una buena salud cardiovascular.

HiperDino mantiene su apuesta por el sector primario

La cadena de supermercados colaboró durante el pasado ejercicio con unas 500 empresas proveedoras canarias, manteniendo una importante presencia del producto local en sus establecimientos.

Dentro de esas compras, el sector primario volvió a representar el mayor volumen de actividad. Solo en 2025 HiperDino comercializó alrededor de 40.000 toneladas de productos agrícolas, siendo las frutas y verduras frescas las que concentraron aproximadamente el 65 % del total adquirido.

Con iniciativas como esta, la compañía busca seguir impulsando la producción local y facilitar que los consumidores encuentren en sus tiendas productos cultivados en Canarias durante todo el año.