Iberia Express lanza vuelos a Madrid desde 17 euros para residentes canarios

Iberia Express pone en marcha una nueva campaña de precios para residentes canarios con vuelos a Madrid desde 17 euros por trayecto, aplicando el descuento de residente y con billetes disponibles para viajar a partir del próximo 1 de octubre.

La oferta está disponible para conexiones directas desde los seis aeropuertos canarios en los que opera la compañía con la capital española: Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Los precios corresponden a tarifas mínimas por trayecto en compras de ida y vuelta realizadas a través de la web de Iberia Express. Para acceder a estas condiciones es necesario formar parte del Club Express, un servicio gratuito que también permite disfrutar del sistema de entretenimiento a bordo de la aerolínea, con películas, series, documentales y música.

Más de 2,7 millones de usuarios en Club Express

El Club Express cuenta actualmente con más de 2,7 millones de clientes activos y se ha consolidado como una plataforma dirigida a viajeros frecuentes que buscan combinar conectividad, servicios y tarifas competitivas.

La compañía destaca que esta promoción se enmarca en su apuesta por reforzar la conexión entre Canarias y Madrid, una de sus rutas estratégicas.

Un puente aéreo con más frecuencias

Iberia Express ha reforzado en los últimos años su operativa entre el Archipiélago y la capital española, aumentando frecuencias y ofreciendo una mayor variedad de horarios para facilitar los desplazamientos de los residentes y mejorar la llegada de visitantes desde la Península.

Canarias es el principal mercado de la aerolínea. En 2025, Iberia Express operó cerca de 17.000 vuelos con el Archipiélago y alcanzó una puntualidad media en salidas del 92,99%.

Además, la compañía fue reconocida por la consultora Cirium como la aerolínea más puntual de Europa en 2025 por tercer año consecutivo.

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Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y es líder en las conexiones entre Madrid y Canarias y Baleares. Opera una flota de 22 aviones y cuenta con un modelo híbrido que combina vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aparatos.