La justicia de Canarias necesitaría 9 años sin casos para eliminar los asuntos pendientes en migración

La justicia de Canarias necesitaría nueve años sin que entraran en los órganos judiciales nuevos casos para poder eliminar la bolsa de asuntos pendientes que arrastra en materia migratoria, según advierte el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJC) en su memoria anual. Correspondiente a 2025, pero publicada este miércoles, la memoria de actividad del TSJC destaca que los órganos judiciales de las islas están por encima de la media estatal en cuanto a resolución de asuntos, pero también se mantienen como líderes en litigiosidad de todo el territorio nacional un año más.

En el caso concreto de la jurisdicción contencioso-administrativa, el TSJC ha alertado sobre su "grave sobrecarga", fundamentalmente por la elevada cantidad de recursos interpuestos en materia de extranjería. El descenso en la llegada de personas a las costas canarias durante 2025 (-62 %) no ha supuesto una merma en la sobrecarga de los juzgados contencioso-administrativos del archipiélago.

Así, por ejemplo, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, especializada en extranjería, acumulaba ya más de 10.000 recursos de apelación, de los cuales el 97 % estaban relacionados con órdenes de devolución de migrantes llegados por vía marítima. Su módulo de entrada de asuntos (el baremo del Poder Judicial para evaluar la carga de trabajo de un órgano judicial) durante el año pasado se elevó a 509,3 %, cuando la carga que se considera normal es del 100 %, y más allá del 130 % se recomienda estudiar la creación de nuevos órganos.

Los datos

En ese sentido, desde el TSJC se ha apuntado que la media nacional del módulo fue de 85,2%, lo que se sitúa 424 puntos por debajo de la de esta Sala tinerfeña. Con esos datos, alerta el Tribunal, se necesitarían hasta nueve años para dar respuesta a todos esos asuntos pendientes, eso mientras no siguieran entrando nuevos recursos. En esta materia también destaca la memoria la situación en que se encuentra el partido judicial de Valverde, en El Hierro, donde la llegada masiva de cayucos en los últimos años ha obligado a reclamar mejoras urgentes en medios policiales, forenses y de infraestructuras judiciales.

Por ello, la memoria concluye que la elevada litigiosidad, el crecimiento sostenido de la actividad judicial y la aparición de nuevas materias altamente especializadas hacen imprescindible continuar reforzando la planta judicial de Canarias mediante la creación de nuevos órganos y el incremento de medios personales y materiales. Durante 2025, los juzgados canarios resolvieron un 16,6% más de asuntos por órgano judicial que la media de todo el país, lo que, a juicio del TSJC, viene a confirmar "una capacidad de respuesta especialmente relevante en un contexto de creciente presión sobre la Administración de Justicia".

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Todo ello, pese a que Canarias es el territorio del Estado con mayor tasa de litigiosidad, de 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, liderando además en todas las jurisdicciones: penal, civil, social y contencioso-administrativa.