Lanzarote registra la llegada de 728 migrantes en 13 pateras entre junio y lo que va de julio

Lanzarote ha recibido un total de 728 migrantes norteafricanos y de origen subsahariano que viajaban en 13 embarcaciones entre el mes de junio y hasta el 14 de julio de 2026, según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, difundidos este miércoles por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. La mayoría de las personas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo en alta mar, aunque también ha habido casos en los que han llegado a tierra por sus propios medios, como la barquilla que arribó la pasada semana al norte de la isla, a la costa de Arrieta próxima a Punta Mujeres (municipio de Haría).

Durante el mes de junio, con el repunte de embarcaciones en la ruta atlántica migratoria por la mejora de las condiciones en el mar, llegaron a la isla 425 personas rescatadas que viajaban a bordo de siete embarcaciones. Del total de ocupantes, 65 eran menores de edad, de los que 58 viajaban sin la compañía de un adulto, por lo que fueron identificados como menores extranjeros no acompañados.

En lo que va de julio, las cifras reflejan la llegada de seis embarcaciones con 303 migrantes. Entre ellos se contabilizaron 38 menores, de los cuales 34 eran menores no acompañados.

Los datos corresponden a las intervenciones realizadas por Salvamento Marítimo y la asistencia sanitaria y social desplegada en tierra, tras la llegada de los migrantes africanos a la costa lanzaroteña por sus propios medios o tras el rescate por parte del ente estatal y su posterior desembarco en el muelle de Puerto Naos, en Arrecife.

Récord de migrantes en una neumática

En la madrugada del pasado 8 de julio, Salvamento Marítimo auxilió a 123 personas que iban hacinadas en una neumática y las desembarcó en Arrecife con evidentes síntomas de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía marítima iniciada en Tan Tan (Marruecos).

Se trata de la embarcación precaria de esas características más sobrecargada con migrantes que se ha auxiliado hasta ahora en la ruta canaria.

La última patera, en la noche del martes

La Salvamar Acrux rescató ayer martes a 53 inmigrantes que navegan en una patera a unos 153 kilómetros al noreste de Arrecife (Lanzarote) y los trasladó por la noche al puerto de la capital lanzaroteña, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Los inmigrantes, 48 hombres, cuatro mujeres y un menor, son de origen subsahariano y se encuentran en buen estado, según las mismas fuentes.

La patera fue avistada por un buque mercante, que se trasladó a la zona por indicación del centro de salvamento de Rabat (Marruecos), que en un principio iba a hacerse cargo del rescate, aunque finalmente solicitó apoyo a España.

Además, en la madrugada de este martes, Salvamento Marítimo auxilió a otros 37 inmigrantes de origen magrebí –32 hombres y cinco menores, uno de ellos acompañado– que viajaban en una neumática localizada a la deriva al este de Lanzarote tras averiarse el motor.

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Los ocupantes de la embarcación alertaron de su situación mediante una llamada al 112 de Canarias.