La violencia contra la infancia aumenta un 21,5% en Canarias mientras que la machista disminuye un 0,5%

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha presentado este miércoles la memoria judicial correspondiente a 2025, un informe que destaca que los órganos judiciales del Archipiélago se mantienen entre los más eficaces de España, con un volumen de resoluciones por encima de la media nacional. En el documento también se pone de relieve el aumento de casos de violencia contra la infancia en las Islas y el ligero descenso de la violencia machista.

En 2025, Canarias volvió a situarse por encima de la media nacional en los principales indicadores de actividad judicial. Los 222 órganos judiciales del Archipiélago dictaron una media de 496,98 sentencias, un 13,9% más que el conjunto del país. Asimismo, emitieron una media de 1.109,61 autos, un 24,4% por encima de la media estatal, y 419,88 decretos por órgano, lo que supone un 11,5% más que la registrada a nivel nacional.

En términos globales, los órganos judiciales canarios resolvieron un 16,6% más de asuntos por órgano que la media nacional, un dato que, según la Memoria del TSJC, refleja la operatividad de la Justicia en las Islas pese a soportar una carga de trabajo superior a la del resto del país.

Mayor número de litigios

El texto pone de manifiesto, además, que Canarias mantiene por séptimo año consecutivo la mayor tasa de litigiosidad del país. En 2025 se registraron 202,06 asuntos por cada mil habitantes, el índice más elevado entre todas las comunidades autónomas. Este resultado se explica porque el Archipiélago lideró igualmente la litigiosidad en las jurisdicciones penal, civil, contencioso-administrativa y social.

En la jurisdicción penal, Canarias alcanzó una tasa de 89,39 asuntos por cada mil habitantes, más de 17 puntos por encima de la media nacional. En el ámbito civil registró 90,69 asuntos por cada mil habitantes, casi 24 puntos por encima del promedio estatal. Asimismo, encabezó la litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa, con 7,22 asuntos por cada mil habitantes, y en la jurisdicción social, con 14,76 asuntos por cada mil habitantes, cifras que también superan ampliamente la media nacional.

El elevado volumen de litigios y la capacidad de resolución de los órganos judiciales, por encima de la media nacional, mantienen a la Justicia canaria bajo una presión constante y evidencian la necesidad de reforzar sus recursos.

Violencia contra los menores

Las cifras confirman, que durante 2025 se cometieron más delitos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia. En dicho periodo se tramitaron 1.020 asuntos, un 21,5% más que el año anterior. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con violencia en el ámbito familiar (452) y delitos contra la libertad sexual (402), aunque también se investigaron lesiones, abandono de menores, amenazas, acoso escolar, delitos contra la intimidad y trata con fines de explotación sexual. La edad media de las víctimas fue de 12 años, concentrándose principalmente entre los 10 y los 16 años.

Violencia machista

La memoria dedica un apartado específico a la violencia de género, un ámbito en el que Canarias continúa situándose entre las comunidades con mayor incidencia del país, pese al ligero descenso registrado en 2025. Durante el pasado año se contabilizaron 11.451 denuncias, un 0,5% menos que en 2024, y el número de víctimas pasó de 10.787 a 10.326.

No obstante, el año estuvo marcado por cinco presuntos homicidios por violencia machista, tres en Gran Canaria, uno en Tenerife y otro en La Gomera, este último en grado de tentativa. A pesar de la bajada en las cifras, el Archipiélago registró la cuarta tasa más alta de víctimas de violencia de género de España.

En los juzgados especializados en violencia sobre la mujer se dictaron 2.855 sentencias condenatorias y 144 absolutorias, lo que supone que el 95,2% de las resoluciones fueron condenatorias. Asimismo, estos órganos judiciales acordaron 3.910 sobreseimientos provisionales y 537 sobreseimientos libres, lo que pone de manifiesto el elevado volumen de procedimientos tramitados en esta jurisdicción especializada.

Extranjería

Aunque en 2025 las llegadas irregulares a Canarias descendieron un 62%, hasta situarse en 17.788 personas, la Memoria destaca que la jurisdicción contencioso-administrativa continúa soportando una presión muy elevada debido al gran volumen de recursos en materia de extranjería. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC acumulaba más de 10.000 recursos de apelación, en su mayoría relacionados con órdenes de devolución de personas migrantes llegadas por vía marítima.

El informe advierte de que, al ritmo actual de resolución, serían necesarios cerca de nueve años para eliminar el volumen de asuntos pendientes si no se registraran nuevas entradas. Ante esta situación, insiste en la necesidad de reforzar los medios personales y materiales de este órgano judicial y pone también el foco en las dificultades que sigue afrontando el partido judicial de Valverde, El Hierro, donde la presión migratoria exige mejorar los recursos policiales, forenses y las infraestructuras judiciales.

En la introducción de la memoria, el presidente interino, Juan Luis Lorenzo Bragado hace balance del mandato iniciado en mayo de 2021. Entre los compromisos ejecutados figuran el funcionamiento regular y en pleno de la Sala de Gobierno, el fortalecimiento de la transparencia, la gestión eficiente de los asuntos de personal, la reactivación de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, la presentación anual de la Memoria ante el Parlamento y los medios de comunicación, el impulso de la formación descentralizada, la implantación del expediente judicial electrónico y la atención constante a las necesidades de planta judicial y medidas de refuerzo.

El mandato ha coincidido, además, con retos extraordinarios, entre ellos la transformación de los 220 juzgados unipersonales de Canarias en 19 tribunales de instancia, proceso dirigido mediante una supervisión permanente y una estrecha coordinación institucional. También se culminó, por primera vez en la historia del Tribunal, la celebración de sesiones de la Sala de Gobierno en todas las islas del Archipiélago.