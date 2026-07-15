Tu carné de conducir está en juego: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto que la DGT vigila en los conductores canarios

Durante los meses de julio y agosto la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Verano 2026 con la que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos por carreteras. Además, aprovechan para vigilar el comportamiento de los usuarios al volante e interponer sanciones a quienes no respeten el reglamento de circulación.

Las temperaturas elevadas y la gravedad de los incendios han llevado a la DGT a endurecer las medidas al volante y concienciar sobre los peligros que puede provocar un simple gesto como lanzar una colilla por la ventanilla.

Graves sanciones para los infractores

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial deja claro que “arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial”. La normativa no hace hincapié específicamente arrojar colillas por la ventanilla, pero los usuarios deben entender que se engloban al igual que otros objetos que pueden poner en riesgo la seguridad vial.

Los conductores que fumen al volante o arrojen una colilla por la ventanilla se enfrentan a multas de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Además, Tráfico utiliza los paneles luminosos de las carreteras para advertir a los conductores sobre los peligros y las sanciones a las que se enfrentan si no cumplen con la normativa de tráfico establecida.

Mucho cuidado con los incendios: Esta es la multa que te pueden poner si tiras una colilla por la ventanilla / Neomotor

Se trata de una acción grave e incomprensible, ya que pese a que fumar al volante esta prohibido una gran parte de vehículo cuentan con ceniceros incorporados o compartimentos para dejar la colilla consumida. Además, Tráfico deja claro que las multas no van dirigidas exclusivamente al conductor, sino a cualquier pasajero del vehículo que cometan la infracción.

Riesgo de incendios

La Dirección General de Tráfico se pone seria frente a los conductores que fuman al volante, una acción totalmente prohibida que puede acarrear graves consecuencias. Aunque los usuarios no lo hagan con la intención de provocar un incendio, lo cierto es que debido a las altas temperatura la probabilidad de que al arrojar un cigarro por la venta del vehículo se produzca siniestro medioambiental es mayor. "Puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas", avisa el organismo.

Los bomberos luchan contra el fuego. / Emergencias Andalucía

Para evitar la propagación de nuevos incendios, la DGT pone el foco en los conductores durante los meses estivales con el objetivo de garantizar tanto la seguridad vial como la medioambiental.