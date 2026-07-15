Taz Skylar vuelve a Canarias: “Ahora no estoy trabajando por trabajar, estoy intentando decidir qué legado quiero dejar”

Taz Skylar vuelve a Canarias después de conquistar al mundo como Sanji en la adaptación en acción real de ‘One Piece’, pero su regreso a las islas no es únicamente una vuelta a casa. Es también un cambio de etapa. El actor tinerfeño ha elegido un proyecto completamente diferente, una película dirigida por Eduardo Cubillo que lo lleva hasta un territorio dramático y emocionalmente exigente, muy alejado de la energía aventurera del universo de Netflix.

En una entrevista exclusiva con La Provincia, Skylar habla del miedo a enfrentarse a un personaje que puede dejar huella, de la conexión personal que encontró con el director y de un momento profesional en el que asegura que ya no busca simplemente trabajar, sino construir una trayectoria con significado.

Taz Skylar: “Me daba miedo que este personaje se me quedara pegado”

Interpretar a Sanji ha convertido a Taz Skylar en un rostro conocido internacionalmente, pero su nuevo papel le ha obligado a explorar una parte mucho más oscura. El actor reconoce que uno de sus mayores temores era quedarse atrapado en la energía del personaje.

“Creo que la cosa que he tenido que gestionar es el miedo a que este personaje se me quede pegado”, explica. “Tiene una energía muy particular. Si ves la película y te acuerdas del personaje, te vas a acordar de él, pero no necesariamente por una cosa positiva como puede ocurrir con otros personajes que he hecho”.

La dificultad, precisamente, estaba en construir a alguien complejo y humano. Para ello, Skylar encontró una conexión especial con Eduardo Cubillo, una relación basada en la confianza y en compartir experiencias personales que ayudaran a comprender mejor al personaje.

“Edu y yo tenemos una relación muy cercana donde puedo compartir muchas cosas personales mías que usamos como paralelos o como llaves para entrar en ciertas situaciones”, cuenta.

Una entrega que, según explica, también implicaba un riesgo: “Compartir paralelos con el personaje puede dar mucho miedo, pero a la vez me siento muy afortunado de que tanto Eduardo como la producción hayan podido ver más allá de las cosas que he hecho antes”.

Eduardo Cubillo: “Cuando se metió en el personaje ya no salió”

La elección de Taz Skylar para este papel no era evidente a primera vista. El propio actor reconoce que, desde fuera, no parecía la opción más obvia para interpretar un personaje tan complejo.

“Si me miras en la superficie, no parezco una persona ideal para interpretar esto”, admite. “De hecho, esa era una pregunta que tenía para Eduardo: ¿en qué momento viste eso en mí?”.

La respuesta del director llegó desde una intuición. Cubillo explica que la conexión con Skylar surgió al descubrir su trabajo y entender que detrás de la imagen del actor de una gran producción internacional había una sensibilidad adecuada para el personaje.

Para el director, la clave estaba en algo más profundo que la imagen pública del intérprete. “Me parece un actor de una talla increíble”, asegura. “Me da mucho orgullo haberlo metido en un papel dramático con una profundidad tan grande”.

Cubillo destaca especialmente la capacidad de Skylar para aislarse durante el rodaje y desaparecer dentro del personaje. “Cuando llegó al set con su sentido del humor era él. Cuando se metió en el personaje ya no salió”.

Durante las jornadas de grabación, el actor estableció una rutina muy concreta. Llegaba con música, energía y bromas, pero en el momento de rodar cambiaba completamente.

“Le dije a Edu que no iba a hablar el resto del día”, explica Skylar. “Cuando estamos juntos somos puro vacilón, así que necesitábamos separar esas energías”.

Taz Skylar: “Nunca me he sentido completamente integrado en el mundo en el que habito”

Más allá de la interpretación, Skylar reconoce que parte de su conexión con este personaje nace de una sensación personal que lo ha acompañado durante años: sentirse diferente.

“No me siento completamente integrado en el mundo en el que habito ahora mismo. Siempre me siento como una oveja negra que está existiendo al lado”, explica.

Sin embargo, lejos de verlo únicamente como una dificultad, considera que esa distancia también le ha permitido desarrollar una mirada propia.

“Es malo a nivel personal, pero es muy bueno porque soy capaz de ver las cosas desde fuera. Al no sentir que este es mi mundo, tengo una claridad diferente”.

Esa identidad entre varios lugares forma parte de su historia. Nacido en Canarias y con una trayectoria internacional, Skylar ha desarrollado una carrera que lo ha llevado desde producciones independientes hasta convertirse en uno de los rostros de una de las grandes apuestas de Netflix.

Aun así, insiste en que las islas siguen siendo una parte esencial de quién es. Su regreso para rodar en español y con un equipo vinculado a Canarias responde a una decisión consciente.

“Siempre he querido hacer proyectos en España y en Canarias, simplemente no había llegado el momento adecuado”, afirma. “Ahora no estoy en un momento de mi vida donde estoy trabajando por trabajar. Estoy intentando elegir cuál será mi legado”.

Rodaje de la película La Cathédrale / Adolfo Rodríguez

El próximo sueño de Taz: llevar la vida de Steve-O al cine

Cuando habla del futuro, Skylar no piensa únicamente en grandes franquicias. Su lista de deseos apunta hacia historias que le permitan explorar nuevas facetas como creador.

Entre sus grandes sueños está interpretar a Steve-O, uno de los protagonistas de ‘Jackass’, y adaptar su biografía al cine.

“Me flipa él como personaje y me flipa el movimiento en general”, explica. Para Skylar, ‘Jackass’ fue mucho más que un fenómeno televisivo: fue una de las primeras expresiones de la llamada economía de la atención.

“Fueron capaces de grabarse haciendo una tontería con el objetivo puro de conseguir atención antes de que existieran TikTok, Instagram o Facebook”, reflexiona.

Y ahí aparece su próximo gran deseo: “Me encantaría adaptar su libro, su biografía, hacer un guion y protagonizar a Steve-O”.