Unas 760 farmacias se suman a ‘Cuidados del Verano 2026’

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de Canarias (Cofcan) presentó este jueves la nueva campaña estival Cuidados del Verano 2026. La iniciativa pretende poner el foco, precisamente, en cinco ejes: la protección solar, la salud ocular, la hidratación, los medicamentos y los cuidados de la piel durante las vacaciones. Y para ello, 763 farmacias y 24 botiquines del Archipiélago pondrán a disposición de la ciudadanía material informativo elaborado por especialistas, además de ofrecer recomendaciones a través de las redes sociales de los colegios profesionales de ambas provincias.

Entre quienes no utilizan crema solar a diario, un 38% recurre a ella cuando va a la playa o a la montaña. En cuanto a la reaplicación del fotoprotector a lo largo del día, los datos muestran una tendencia similar. Son menos quienes deciden aplicárselo más de una vez (48%) que quienes solo lo hacen una vez o no lo usan directamente (52%).

No obstante, aunque todavía hay margen de mejora, el presidente insistió en que los mensajes sobre la importancia de la autoexploración de la piel «están calando de verdad». Según los datos de la campaña, el 81% de los encuestados asegura revisarse los lunares y afirma que, ante cualquier irregularidad, acudiría a un dermatólogo o a un médico especialista. Además, el 83% reconoce que, tras recibir la información facilitada durante la iniciativa, mejorará sus hábitos de fotoprotección. «Y ahí es exactamente donde entramos nosotros acompañando, informando y resolviendo dudas cada día desde el mostrador», añadió.

La presidenta de Cofcan, Loreto Gómez, dejó claro que la intención de la campaña de verano no es la de «demonizar» el sol. De hecho, la presidenta aseguró que presenta múltiples beneficios para el organismo al facilitar la síntesis de la vitamina D, mejorar el estado anímico y regular el ritmo circadiano. «Pero una exposición inadecuada puede provocar desde quemaduras hasta un riesgo innecesario de padecer un cáncer de piel», señaló Gómez. En este sentido, la iniciativa presta especial atención a la protección de la piel a través de un uso adecuado de fotoprotectores, sombreros y gafas de sol. «Además hay que tener especial cuidado con los menores de seis meses, que no deben ser expuestos al sol, y las personas mayores», señaló Gómez.

«El verano facilita la sudoración excesiva y las ampollas por calzado inadecuado, por eso es conveniente de lavar los pies diariamente, secarlos muy bien, exfoliarlos una vez a la semana, hidratarlos y protegerlos», explicó. Los farmacéuticos pueden ayudar con cremas de fórmulas específicas para la hidratación de pies, antifúngicos tópicos preparados que evitan la sudoración excesiva, apósitos hidrocoloides para ampollas y rozaduras y productos para evitar la formación de durezas. La presidenta hizo especial hincapié en la protección de los ojos frente a los rayos ultravioleta, así como en fechas señalas como, por ejemplo, el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto. «Hay usar gafas adecuadas para protegerse y evitar daños complejos o incluso irreversibles», detalló. Y añadió que los menores, las personas operadas de cataratas, con ojos claros o pacientes polimedicados son especialmente sensibles.

Otro de los aspectos en los que la población se descuida un poco según los farmacéuticos es en la hidratación. «Es fundamental beber agua, infusiones o caldos y prescindir de refrescos azucarados, bebidas energéticas o alcohólicas, que favorecen la pérdida de líquidos», mencionó. Algunos síntomas de deshidratación son: orinar menos de tres veces al día, tener la boca seca o labios agrietados, dolor de cabeza, calambres musculares y mareos o fatigas inusuales.

«En verano es aconsejable revisar los medicamentos que afectan a aspectos como los reflejos, a la atención y al sueño y que se ven multiplicados cuando hay calor, cambios en los horarios y otras actividades propias del verano», subrayó Gómez. En este contexto, los principales grupos de medicamentos que impactan en la conducción son los antialérgicos, antigripales, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, relajantes musculares, opioides, analgésicos o antihipertensivos.

«Es muy importante tener en cuenta que el trabajo preventivo que hagamos ahora evitará problemas de salud en el futuro», concluyó. Durante el verano, los productos más demandados en las farmacias son los fotoprotectores, que experimentan un claro repunte en esta época del año. Díaz explicó que pese a que en Canarias la protección solar debería mantenerse durante todo el año por la alta exposición al sol, es en los meses estivales cuando aumenta la venta de estos productos.

Asimismo, recordó la importancia de adquirir estos productos en las farmacias y no en otro tipo de comercio, ya que son los farmacéuticos quienes tienen la capacidad de aconsejar u orientar clínicamente. «Dependiendo del tipo de piel del cliente se recomienda un producto u otro», aclaró.

Noticias relacionadas

Y Gómez agregó que los fotoprotectores de farmacia tienen más registros y controles que los de supermercado.